Bombardier annonce ses prévisions pour 2018, visant une croissance des revenus, une amélioration soutenue des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles neutres

- Objectif de croissance des revenus pour 2018 d'environ 1 G$ sur ceux prévus pour 2017 - Hausse prévue du RAII avant éléments spéciaux(1) à 800 M$ - 900 M$ pour 2018 - Objectif d'amélioration des flux de trésorerie disponibles(1) d'environ 1,0 G$ et objectif d'atteindre pour 2018 des flux de trésorerie disponibles(1) neutres, plus ou moins 150 M$ - Plan de redressement respecté avec un plan précis pour réaliser les objectifs financiers pour 2020 - Au cours des trois prochaines années, objectif de hausse des revenus de 4,0 G$ et objectif de plus que doubler les RAIIA avant éléments spéciaux(1) et RAII avant éléments spéciaux - Objectif de flux de trésorerie disponibles pour 2020 dans la fourchette de 750 M$ à 1,0 G$

NEW YORK, NEW YORK--(Marketwired - 14 déc. 2017) -

Tous les montants de ce communiqué de presse sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Voir la mise en garde relative aux énoncés prospectifs, la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR et les sections Hypothèses à la fin de ce communiqué de presse.

Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) a publié aujourd'hui ses prévisions pour 2018 et confirmé qu'elle respectait son plan de redressement sur cinq ans. L'entreprise a aussi confirmé ses prévisions pour 2017 telles que révisées lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre 2017.

« Alors que nous arrivons à mi-parcours de notre plan de redressement sur cinq ans, nous continuons à tenir nos engagements et à bâtir de solides fondations pour générer une croissance durable de notre rentabilité, » a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. « Nous sommes en très bonne voie d'atteindre nos prévisions pour 2017 et notre objectif de flux de trésorerie disponibles pour 2018, et nous avons un plan précis pour réaliser nos objectifs pour 2020. »

Pour 2018, Bombardier vise des revenus dans la fourchette de 17,0 milliards $ à 17,5 milliards $(2), ce qui représente une hausse sur douze mois d'environ 1,0 milliard $, au milieu de la fourchette, sur ceux prévus pour 2017. Cette hausse devrait découler de l'accélération de projets clés de Bombardier Transport et d'un plus grand nombre de livraisons d'avions C Series.

Les efforts de transformation de l'entreprise générant de meilleurs résultats dans l'ensemble du portefeuille, le RAIIA avant éléments spéciaux de 2018 devrait s'établir dans la fourchette de 1,15 milliard $ à 1,25 milliard $(2). Pour le même exercice, le RAII avant éléments spéciaux devrait s'établir entre 800 millions $ et 900 millions $(2), ce qui représente une amélioration d'environ 20 %, au milieu de la fourchette, sur celui prévu pour 2017, sur la base de l'adoption des normes IFRS 15(3).

Bombardier vise réaliser en 2018 des flux de trésorerie disponibles neutres, plus ou moins 150 millions $(2), résultant essentiellement d'investissements en fonds de roulement améliorés et de coûts de développement moins élevés, le cycle d'investissements massifs de l'entreprise s'achevant avec l'avion Global 7000 qui devrait être mis en service au second semestre de 2018. Les flux de trésorerie neutres représentent une amélioration d'environ 1,0 milliard $ sur la prévision de Bombardier pour 2017.

« La valeur du portefeuille de Bombardier est immense, et nous sommes convaincus d'avoir la bonne stratégie et la bonne équipe pour concrétiser pleinement cette valeur pour nos clients et nos actionnaires, » a poursuivi M. Bellemare. « Alors que nous clôturons 2017, nous restons axés sur l'exécution et la conduite de la transformation dans l'ensemble du portefeuille pour atteindre nos objectifs de 2020. »

Au cours des trois prochaines années, l'objectif de l'entreprise est de hausser de 4,0 milliards $ les revenus, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 7 %. Au cours de la même période, l'objectif de Bombardier est de plus que doubler le RAIIA avant élément spéciaux pour l'établir à plus de 2,25 milliards $ et de réaliser un RAII avant éléments spéciaux supérieur à 8 %, ou 1,6 milliard $. L'entreprise vise également générer des flux de trésorerie disponibles entre 750 millions $ et 1,0 milliard $ d'ici 2020.

Bombardier fera le point sur son plan de redressement et discutera de ses prévisions pour 2018 et de ses objectifs pour 2020 à sa conférence annuelle des investisseurs plus tard cet après-midi. Une webdiffusion en direct de la Journée des investisseurs de Bombardier et la présentation correspondante seront disponibles sur le site Web de l'entreprise à www.ir.bombardier.com. La webdiffusion débutera à 15 h HNE jeudi le 14 décembre 2017 et sera disponible sur le site Web de l'entreprise par la suite.

À la suite de la clôture de son partenariat C Series avec Airbus, Bombardier retirera le programme C Series de son périmètre de consolidation. Tandis que les prévisions pour 2018 sont basées sur l'hypothèse de la poursuite de la consolidation, par l'entreprise, du programme C Series pour l'exercice 2018 au complet, les objectifs pour 2020 reflètent le retrait du programme C Series du périmètre de consolidation. Si la clôture du partenariat C Series avec Airbus intervenait avant la fin de 2018, ce retrait du périmètre de consolidation aura une incidence sur les résultats présentés par l'entreprise.

Veuillez aussi noter que les prévisions de Bombardier pour 2018 et ses objectifs pour 2020 sont tous deux fondés sur l'adoption des normes IFRS 15. En vertu des IFRS 15, la prévision de RAII avant éléments spéciaux de l'entreprise pour 2017 passerait d'au moins 630 millions $ à au moins 700 millions $.

Prévisions pour 2018 et objectifs pour 2020

Prévisions pour 2018(2) Objectifs pour 2020 Consolidé Revenus 17,0 milliards $ - 17,5 milliards $ >20,0 milliards $

C Series déconsolidé RAIIA

avant éléments

spéciaux 1,15 milliard $ - 1,25 milliard $(4) >2,25 milliards $ RAII

avant éléments

spéciaux 800 millions $ - 900 millions $(4) >1,6 milliard $ Flux de trésorerie

disponibles neutres

±150 millions $ 750 millions $ - 1,0 milliard $ Transport Revenus ~9,0 milliards $

à 1,15 USD/EUR >10,0 milliards $

à taux de change constants Marge RAII

avant éléments

spéciaux(1) >8,5 % >9 % Avions d'affaires Revenus ≥5,0 milliards $ >8,5 milliards $ Marge RAII

avant éléments

spéciaux ≥8,0 % 8-10 % Livraisons ~135 livraisons Avions commerciaux Revenus ~2,7 milliards $ ~5,0 milliards $

avec C Series

~1,5 milliard $

C Series déconsolidé RAII

avant éléments

spéciaux ~(350) millions $ Rentable Livraisons ~40 C Series;

~35 CRJ Series/Q400 Aérostructures et Services d'ingénierie Revenus ~2,0 milliards $ >2,25 milliards $ Marge RAII

avant éléments

spéciaux >8,5 % 9-11 %

(1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. (2) Les prévisions pour 2018 sont basées sur l'hypothèse de la poursuite de la consolidation par l'entreprise du programme C Series pour l'exercice 2018 au complet. (3) Veuillez-vous reporter à la Note 2, Modifications de politiques comptables, des états financiers consolidés de Bombardier pour le troisième trimestre de 2017 pour plus d'explications sur les incidences attendues de l'adoption des IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, des états financiers consolidés de Bombardier. (4) Les éléments spéciaux devraient inclure des charges de restructuration entre 50 millions $ et 100 millions $ conformément aux initiatives déjà annoncées.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, CRJ Series, C Series, Global, Global 7000 et Q400 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur les objectifs, prévisions, cibles, buts, priorités, marchés et stratégies de la Société, sa situation financière, ses croyances, ses perspectives, ses plans, ses attentes, ses anticipations, ses estimations et ses intentions; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d'une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité et la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des projets en général; la position de la Société en regard de la concurrence; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur la Société et ses activités; les liquidités disponibles et l'examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la clôture et l'échéancier prévu de l'opération avec Airbus SE (Airbus) ainsi que l'obtention des approbations des organismes de réglementation et autres approbations nécessaires dans le cadre de cette opération et l'échéancier prévu pour l'obtention de celles-ci; la gouvernance, le financement et les liquidités de la Société en commandite Avions C Series (SCACS); l'incidence et les avantages escomptés de l'opération avec Airbus sur les activités de la Société, son infrastructure, ses capacités, son développement, sa croissance et autres occasions, sa présence et sa dimension géographiques, son empreinte, sa situation financière, son accès à des capitaux et sa stratégie générale; et l'incidence de cette opération et de ces investissements sur le bilan de la Société et sa situation financière.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que les résultats réels de périodes futures de Bombardier pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique, à notre contexte commercial (tels les risques liés au Brexit, à la situation financière de l'industrie du transport aérien, des clients d'avions d'affaires et de l'industrie du transport sur rail; à la politique commerciale; à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure ou catastrophes naturelles), à l'exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; au développement de nouvelles activités; à la certification et à l'homologation de produits et services; aux engagements à prix et à terme fixes, à la production et à l'exécution de projets; aux pressions sur les flux de trésorerie et sur les dépenses en immobilisations exercées par les fluctuations liées aux cycles de projet et au caractère saisonnier; à notre capacité de mettre en œuvre et de réaliser avec succès notre stratégie et notre plan de transformation; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; à l'environnement et à la santé et sécurité; à notre dépendance à l'égard de certains clients et fournisseurs; aux ressources humaines; à la fiabilité des systèmes informatiques; à la fiabilité des droits relatifs à la propriété intellectuelle; et au caractère adéquat de la couverture d'assurance), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; aux régimes d'avantages de retraite; à l'exposition au risque de crédit; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts; à certaines clauses restrictives de conventions d'emprunt et à certains seuils minimums de liquidités; à l'aide du financement en faveur de certains clients; et à la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale), au marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; à la diminution de la valeur résiduelle; à l'augmentation des prix des produits de base; et aux fluctuations du taux d'inflation). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 (Rapport financier 2016).

Pour en savoir davantage sur les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, voir la divulgation relative aux hypothèse ci-dessous et, pour plus de détails, se reporter aux rubriques Priorités stratégiques et Prévisions et énoncés prospectifs du rapport de gestion de notre Rapport financier 2016, à la rubrique Prévisions et énoncés prospectifs du rapport de gestion de notre troisième rapport trimestriel pour la période close le 30 septembre 2017 (troisième rapport trimestriel), ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans notre Rapport financier 2016 et notre troisième rapport trimestriel.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, rien ne garantit que l'opération proposée avec Airbus se concrétisera ni que les avantages stratégiques prévus et les synergies attendues sur le plan de l'exploitation, de la concurrence et des coûts seront réalisés en totalité ou en partie, voire qu'ils se réaliseront. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué de presse et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Tous les montants dans le présent communiqué de presse sont en dollars américains, sauf indication contraire. Le présent communiqué de presse comprend à la fois des mesures IFRS et des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR sont définies et réconciliées avec les mesures IFRS dans notre rapport de gestion. Voir la Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR ci-dessous.

Le nom Bombardier Inc. et ceux de ses filiales, leurs abréviations, les logos, désignations de produits et de services sont des marques de commerce enregistrées ou non enregistrées ou des marques de commerce de Bombardier Inc. et de ses filiales. Les noms, abréviations des noms, logos et désignations de produits et de services d'autres entreprises sont des marques de commerce enregistrées ou non enregistrées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation des noms, des abréviations des noms, des logos, et des désignations des produits et des services des autres entreprises n'implique aucune approbation de l'une ou l'autre de ces entreprises.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX PROGRAMMES D'AVIONS

Les programmes d'avions Global 7000 et Global 8000 sont à la phase de développement et sont susceptibles de changements, notamment à ce qui a trait à la stratégie de gamme, à la marque, à la capacité, aux performances, à la conception et/ou aux systèmes. Toutes les spécifications et les données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d'exploitation, hypothèses et autres conditions. Le présent document ne constitue ni une offre, ni un engagement, ni une déclaration, ni une garantie d'aucune sorte.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

La direction croit que la présentation de certaines mesures de rendement non conformes aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, permet aux utilisateurs de nos rapports financiers de mieux comprendre nos résultats et les tendances connexes et accroît la transparence et la clarté de nos résultats de base. Le RAII avant éléments spéciaux, le RAIIA avant éléments spéciaux, les flux de trésorerie disponibles et l'utilisation des flux de trésorerie disponibles excluent des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l'exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. La direction croit que ces mesures aident les utilisateurs de nos rapports financiers à mieux analyser les résultats, améliorent la comparabilité de nos résultats d'une période à l'autre ainsi que la comparabilité avec nos pairs.

Les mesures non conformes aux PCGR sont tirées principalement des états financiers consolidés, mais n'ont pas un sens normalisé prescrit par les IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels. De temps à autre, nous pouvons exclure d'autres éléments si nous croyons que, ce faisant, cela améliore la transparence et la comparabilité de l'information. D'autres entités de notre industrie peuvent définir les mesures susmentionnées de manière différente. Dans ce cas, il peut être difficile de comparer le rendement de ces entités à notre rendement selon des mesures non conformes aux PCGR ayant une appellation similaire.

Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR de la section Sommaire du rapport de gestion de notre troisième rapport trimestriel et de notre Rapport financier 2016 pour les définitions de ces indicateurs et le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

HYPOTHÈSES

L'énumération qui suit présente les hypothèses importantes sur lesquelles est fondée l'information de nature prospective comprise dans le présent communiqué de presse :

Secteurs d'activité aéronautiques

l'ajustement des cadences de production en fonction de la demande du marché;

un volume accru de livraisons d'avions et un environnement plus favorable sur le plan des prix à compter de 2019;

la capacité d'accélérer la cadence de production et les livraisons de nouveaux programmes, particulièrement les avions C Series, et de respecter les dates de mises en service du programme d'avions Global 7000 et Global 8000;

notre capacité à renforcer notre position sur le marché et notre proposition de valeur en ce qui concerne les programmes d'avions CRJ Series et Q400;

l'exécution normale et la livraison des commandes fermes et des projets actuels du carnet de commandes;

le maintien de notre capacité de saisir et de remporter des campagnes et des projets d'après les prévisions du marché 1 , donnant lieu à de nouvelles commandes futures estimatives;

, donnant lieu à de nouvelles commandes futures estimatives; la capacité de comprendre les besoins des clients et le portefeuille de produits et de services afin de stimuler la demande sur le marché et d'obtenir des commandes stratégiques clés;

le maintien du déploiement et l'exécution des stratégies de croissance, y compris en ce qui a trait aux services du marché de l'après-vente;

le déploiement et l'exécution continus des principales initiatives conformément au plan afin d'améliorer la conversion des revenus en bénéfices et en flux de trésorerie disponibles accrus, grâce à l'amélioration des coûts d'approvisionnement, au contrôle des dépenses et à l'efficacité de la main-d'œuvre;

l'atteinte des cibles du plan de transformation, au moyen de restructurations et d'autres initiatives visant la structure de coûts directs et indirects, de la concentration des efforts sur la réduction durable des coûts et les améliorations opérationnelles, tout en réduisant l'utilisation du fonds de roulement;

le fait de pouvoir tirer parti de la capacité de fabrication mondiale et de partager les pratiques exemplaires et la technologie à l'échelle des installations de production et de tirer parti d'emplacements géographiques à moindres coûts et d'économies émergentes;

la capacité du bassin de fournisseurs de soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues;

la capacité de repérer et de conclure d'autres partenariats et initiatives de partage des risques;

l'efficacité des mesures de déploiement rigoureux du capital à l'égard des nouveaux programmes et produits afin de stimuler la croissance des revenus;

la réduction des investissements et des dépenses de développement à des niveaux normalisés en 2019-2020;

la capacité de recruter et de fidéliser des employés hautement compétents pour déployer la stratégie de développement des produits;

le maintien du contexte mondial concurrentiel et d'une conjoncture économique mondiale similaires;

la stabilité des taux de change aux niveaux actuels;

la capacité de disposer de liquidités suffisantes pour mettre en œuvre le plan stratégique, de respecter les clauses financières restrictives, de rembourser la dette à long terme ou de refinancer les facilités bancaires et de renégocier les échéances à compter de 2020;

le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation de l'opération avec Airbus dans les délais prévus, y compris la réception des approbations des organismes de réglementation (y compris à l'égard des lois antitrust) et des autres approbations;

le respect et l'exécution par chacune des parties de ses obligations aux termes de l'accord relatif à l'opération avec Airbus et aux accords commerciaux futurs et l'absence d'inefficacités importantes et d'autres problèmes connexes;

la réalisation des avantages et des synergies prévues de l'opération avec Airbus selon l'échéancier prévu;

la capacité de la Société à maintenir le plan de financement actuel de la SCACS et à assurer le financement, le cas échéant, des besoins en trésorerie; le caractère adéquat de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement du projet;





Transport

notre capacité d'exécuter et de réaliser les initiatives visant l'amélioration du modèle d'affaires;

la conversion des revenus et l'achèvement graduel de nos contrats antérieurs;

un niveau soutenu de dépenses du secteur public;

l'exécution normale et la livraison des commandes fermes et des projets actuels du carnet de commandes;

la réalisation des appels d'offres à venir et notre capacité à les remporter d'après les prévisions du marché 2 , donnant lieu à de nouvelles commandes futures estimatives;

, donnant lieu à de nouvelles commandes futures estimatives; le déploiement et l'exécution réussis des stratégies de croissance, y compris l'application du concept de chaîne de valeur et la création d'écosystèmes, la spécialisation des sites et la création de centres d'excellence en ingénierie, et l'évolution de la composition des revenus générés par un plus grand nombre de contrats dans le secteur de la signalisation et des systèmes de même que dans le secteur de l'exploitation et de la maintenance;

la capacité de comprendre les besoins des clients et le portefeuille de produits et de services afin de stimuler la demande sur le marché et d'obtenir des commandes stratégiques clés;

le déploiement et l'exécution continus des principales initiatives conformément au plan afin d'améliorer la conversion des revenus en bénéfices et en flux de trésorerie disponibles accrus, grâce à l'amélioration des coûts d'approvisionnement, au contrôle des dépenses et à l'efficacité de la main-d'œuvre;

l'atteinte des cibles du plan de transformation, au moyen de restructurations et d'autres initiatives visant la structure de coûts directs et indirects, de la concentration des efforts sur la réduction durable des coûts et les améliorations opérationnelles, tout en réduisant l'utilisation du fonds de roulement;

le fait de pouvoir tirer parti de la capacité de fabrication mondiale et de partager les pratiques exemplaires et la technologie à l'échelle des installations de production et de tirer parti d'emplacements géographiques à moindres coûts et d'économies émergentes;

la capacité du bassin de fournisseurs de soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues;

la capacité de repérer et de conclure d'autres partenariats et initiatives de partage des risques;

l'efficacité des mesures de déploiement rigoureux du capital à l'égard des nouveaux programmes et produits afin de stimuler la croissance des revenus;

la capacité de recruter et de fidéliser des employés hautement compétents pour déployer la stratégie de développement des produits;

le maintien d'un contexte mondial concurrentiel et d'une conjoncture économique mondiale similaires;

la stabilité des taux de change aux niveaux actuels;

la capacité de disposer de liquidités suffisantes pour mettre en œuvre le plan stratégique, de respecter les clauses financières restrictives, de rembourser la dette à long terme ou de refinancer les facilités bancaires et de renégocier les échéances à compter de 2020.





Pour une analyse des facteurs de risque importants associés à l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse, veuillez vous reporter au texte des énoncés prospectifs figurant ci-dessus et, pour plus de détails, aux rubriques Risques et incertitudes dans la section Autres du rapport de gestion de notre Rapport financier 2016 et de notre troisième rapport trimestriel.