Bombardier annonce ses résultats du premier trimestre 2017

- Bombardier affiche une expansion de sa marge(1) menée par une forte performance chez Transport et Avions d'affaires - Amélioration continue de la performance de trésorerie(1) par rapport au trimestre correspondant de 2016 - Prévisions pour l'exercice réaffirmées - Pierre Beaudoin devient président non exécutif du conseil d'administration, achevant la transition harmonieuse de ses responsabilités exécutives

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) a publié aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2017, lesquels démontrent la poursuite de l'exécution de son plan de redressement. La forte croissance interne de Transport, la hausse soutenue des marges(1) chez Transport et Avions d'affaires et l'amélioration importante de la performance de trésorerie(1) par rapport au trimestre correspondant de 2016 mettent en évidence les progrès accomplis par l'entreprise.

Bombardier a affiché des revenus de 3,6 milliards $ et un RAII avant éléments spéciaux de 128 millions $. La marge RAII avant éléments spéciaux a progressé pour s'établir à un solide 8,0 % chez Transport, à 7,6 % chez Avions d'affaires et à 7,5 % chez Aérostructures. Avions commerciaux a enregistré une perte RAII conforme à l'exercice précédent. L'utilisation des flux de trésorerie disponibles s'est améliorée de 157 millions $, atteignant 593 millions $ pour le trimestre.

« Nous continuons à renforcer notre élan en exécutant notre plan de transformation et en commençant à tirer parti de la pleine valeur du portefeuille de Bombardier, a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. L'expansion soutenue de nos marges et l'amélioration de notre performance de trésorerie démontrent toutes deux les premiers bénéfices de nos actions ainsi que le potentiel à long terme de notre entreprise. »

Bombardier a aussi annoncé que Pierre Beaudoin entend quitter son poste de président exécutif du conseil d'administration. Ce changement entrera en vigueur le 30 juin 2017 et M. Beaudoin continuera de servir à titre de président non exécutif du conseil d'administration.

« Ce changement reflète le grand succès de la transition du leadership exécutif de Bombardier à Alain au cours des deux dernières années, a dit M. Beaudoin. Je suis heureux de continuer à travailler avec le conseil d'administration pour appuyer Alain et son équipe à titre de président du conseil. Avec la très solide équipe de haute direction désormais en place, l'entreprise est résolument en bonne voie d'exécuter son plan de redressement et de renouer avec une croissance durable à long terme. »

Le changement de poste de M. Beaudoin reste sujet à l'approbation formelle du conseil d'administration de Bombardier, laquelle devrait être obtenue après l'assemblée annuelle des actionnaires plus tard aujourd'hui.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Variance Revenus 3 576 $ 3 914 $ (9 )% RAII 105 $ 56 $ 88 % Marge RAII 2,9 % 1,4 % 150 pdb RAII avant éléments spéciaux(2) 128 $ 130 $ (2 )% Marge RAII avant éléments spéciaux(2) 3,6 % 3,3 % 30 pdb RAIIA avant éléments spéciaux(2) 206 $ 219 $ (6 )% Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2) 5,8 % 5,6 % 20 pdb Résultat net (31 ) $ (138 ) $ ins RPA dilué (en dollars) (0,02 ) $ (0,07 ) $ ins Résultat net ajusté(2) 2 $ (34 ) $ ins RPA ajusté (en dollars)(2) 0,00 $ (0,03 ) $ ins Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 276 $ 294 $ (6 )% Utilisation des flux de trésorerie disponibles(2) (593 ) $ (750 ) $ 21 % Aux 31 mars 2017 31 décembre 2016 Sources de financement disponibles à court terme(3) 3 867 $ 4 477 $ (14 )%

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

Les montants des tableaux sont en millions, sauf les montants par action, à moins d'indication contraire.

Bombardier a affiché des revenus consolidés de 3,6 milliards $ pour le trimestre, ce qui est conforme aux attentes et souligne l'élan renouvelé de croissance de Transport. Le RAII avant éléments spéciaux a été de 128 millions $, en hausse par rapport à 104 millions $ au quatrième trimestre et aligné sur l'an dernier, alors que les marges continuent de démontrer les bénéfices du plan de transformation. La marge RAII avant éléments spéciaux a progressé pour s'établir à un solide 8,0 % chez Transport et a atteint 7,6 % chez Avions d'affaires et 7,5 % chez Aérostructures et Services d'ingénierie. L'utilisation des flux de trésorerie disponibles s'est améliorée pour atteindre 593 millions $ tandis que Bombardier a continué à investir dans la phase d'essais et de certification des programmes d'avions Global 7000 et Global 8000 ainsi que dans les stocks soutenant l'accélération de la production des avions C Series et dans certains projets clés de Transport. Ces résultats amènent Bombardier à réitérer ses prévisions pour l'exercice, soit une croissance des revenus de quelques points de pourcentage, compte non tenu de l'incidence des taux de change, un RAII avant éléments spéciaux entre 530 millions $ et 630 millions $ et une utilisation de flux de trésorerie disponibles entre 1,0 milliard $ et 750 millions $.

RÉSULTATS SECTORIELS ET FAITS SAILLANTS

Avions d'affaires Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Écart Revenus 1 007 $ 1 303 $ (23 )% Livraisons d'avions (en unités) 29 31 (2 ) RAII 74 $ 82 $ (10 )% Marge RAII 7,3 % 6,3 % 100 pdb RAII avant éléments spéciaux 77 $ 87 $ (11 )% Marge RAII avant éléments spéciaux 7,6 % 6,7 % 90 pdb RAIIA avant éléments spéciaux 97 $ 112 $ (13 )% Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,6 % 8,6 % 100 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 208 $ 153 $ 36 % Aux 31 mars 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes (en milliards de dollars) 15,2 $ 15,4 $ (1 )%

Les livraisons et les revenus pour le premier trimestre s'alignent sur les tendances saisonnières habituelles, les livraisons effectuées représentant plus de 20 % des 135 livraisons prévues pour l'exercice.

La marge RAII avant éléments spéciaux s'est améliorée de 90 pdb, passant de 6,7 % à 7,6 % au premier trimestre.

Nous avons continué à faire d'importants progrès dans le développement du programme d'avions Global 7000 et Global 8000, deux FTV ayant démontré un haut degré de maturité lors de leurs essais en vol. Après la fin du trimestre, le troisième FTV a rejoint le programme d'essais en vol. Les deux autres FTV sont à divers stades avancés de production. La mise en service de l'avion Global 7000 est prévue pour le deuxième semestre de 2018.

Avions commerciaux Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Écart Revenus 540 $ 616 $ (12 )% Livraisons d'avions (en unités) 15 20 (5 ) Commandes nettes (en unités) 11 2 9 Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 0,7 0,1 0,6 RAII (56 )$ (66 )$ 15 % Marge RAII (10,4 )% (10,7 )% 30 pdb RAII avant éléments spéciaux (55 )$ (66 )$ 17 % Marge RAII avant éléments spéciaux (10,2 )% (10,7 )% 50 pdb RAIIA avant éléments spéciaux (37 )$ (40 )$ 8 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux (6,9 )% (6,5 )% (40) pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 75 113 $ (34 )% Aux 31 mars 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes (en unités) 432 436 (4 )

Les 10 avions C Series livrés à Swiss International Air Lines (SWISS) et Air Baltic Corporation AS (airBaltic) maintenant en service offrent de bonnes performances.

Au premier trimestre, nous avons accéléré considérablement la cadence de production des avions C Series en prévision d'une hausse des livraisons au deuxième semestre de 2017, qui seront stimulées par l'obtention récente de la certification pour approche à forte pente par l'avion CS100 à l'aéroport London City, la livraison attendue du premier avion CS300 à SWISS et la mise en service commerciale des avions CS300 de Korean Air.

Au cours du trimestre, nous avons reçu des commandes de CityJet pour 10 avions CRJ900, ce qui portera sa flotte d'avions CRJ Series à 22. Selon le prix affiché, les commandes fermes sont évaluées à 467 millions $.

Après la fin du trimestre, l'avion CS100 a obtenu ses certifications pour approche à forte pente de Transports Canada et de l'Agence européenne de sécurité aérienne, ce qui lui permettra d'atterrir à des aéroports difficiles d'accès comme l'aéroport London City.

Aérostructures et Services d'ingénierie Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Écart Revenus 388 $ 468 $ (17) % Nouvelles commandes externes 103 $ 99 $ 4 % Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 1,0 0,9 0,1 RAII 29 $ 15 $ 93 % Marge RAII 7,5 % 3,2 % 430 pdb RAII avant éléments spéciaux 29 $ 35 $ (17) % Marge RAII avant éléments spéciaux 7,5 % 7,5 % - RAIIA avant éléments spéciaux 45 $ 49 $ (8) % Marge RAIIA avant éléments spéciaux 11,6 % 10,5 % 110 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 8 $ 4 $ 100 % Aux 31 mars 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes externes (en millions de dollars) 38 $ 42 $ (10) %

Transport Résultats du trimestre Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Écart Revenus 1 923 $ 1 880 $ 2 % Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 2,2 $ 1,2 $ 83 % Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,1 0,7 0,4 RAII 134 $ 23 $ 483 % Marge RAII 7,0 % 1,2 % 580 pdb RAII avant éléments spéciaux 153 $ 115 $ 33 % Marge RAII avant éléments spéciaux 8,0 % 6,1 % 190 pdb RAIIA avant éléments spéciaux 177 $ 139 $ 27 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,2 % 7,4 % 180 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 6 $ 23 $ (74) % Aux 31 mars 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes (en milliards de dollars) 30,9 $ 30,1 $ 3 %

La progression de l'exécution de projets clés stimule la croissance des revenus, lesquels ont enregistré une hausse de 5 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, compte non tenu de l'incidence des taux de change.

La marge RAII avant éléments spéciaux a augmenté de 190 pdb par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, atteignant 8,0 %, et tient compte de l'incidence positive des initiatives de transformation.

Au cours du premier trimestre de 2017, nous avons obtenu plusieurs commandes importantes en Europe, surtout en France, en Allemagne et en Suisse, ainsi qu'en Malaisie, poussant le ratio de nouvelles commandes sur revenus à 1,1. La majorité de nos nouvelles commandes au premier trimestre de 2017 repose sur les plateformes de produits actuelles qui favorisent la réutilisation des technologies existantes.

Le rapport de gestion et les états financiers intérimaires consolidés sont disponibles à l'adresse ri.bombardier.com.

ins : information non significative pdb : point de base (1) Marge fait référence à la marge RAII avant éléments spéciaux. Performance en trésorerie fait référence à l'utilisation de flux de trésorerie disponibles. Mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin du présent communiqué de presse. (2) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. (3) Définies comme Trésorerie et équivalents de trésorerie plus le montant disponible en vertu des facilités de crédit renouvelables de la Société.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les normes internationales d'information financière (IFRS). Toute référence aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) signifie IFRS, sauf indication contraire. Il repose également sur des mesures non conformes aux PCGR, dont le RAIIA, le RAII avant éléments spéciaux et le RAIIA avant éléments spéciaux, le résultat net ajusté, le résultat par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles. Ces mesures non définies par les PCGR découlent directement des états financiers consolidés mais n'ont pas un sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, d'autres entreprises utilisant ces termes peuvent les définir différemment. La direction croit que fournir certaines mesures de performance non conformes aux PCGR, en plus des mesures IFRS, donnent aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et à la rubrique Liquidités et sources de financement de la section Sommaire et à la rubrique Analyse des résultats des sections de chaque secteur d'activité du rapport de gestion de la Société pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Revenus Avions d'affaires 1 007 $ 1 303 $ Avions commerciaux 540 616 Aérostructures et Services d'ingénierie 388 468 Transport 1 923 1 880 Siège social et élimination (282 ) (353 ) 3 576 $ 3 914 $ RAII avant éléments spéciaux Avions d'affaires 77 $ 87 $ Avions commerciaux (55 ) (66 ) Aérostructures et Services d'ingénierie 29 35 Transport 153 115 Siège social et élimination (76 ) (41 ) 128 $ 130 $ Éléments spéciaux Avions d'affaires 3 $ 5 $ Avions commerciaux 1 - Aérostructures et Services d'ingénierie - 20 Transport 19 92 Siège social et élimination - (43 ) 23 $ 74 $ RAII Avions d'affaires 74 $ 82 $ Avions commerciaux (56 ) (66 ) Aérostructures et Services d'ingénierie 29 15 Transport 134 23 Siège social et élimination (76 ) 2 105 $ 56 $

Rapprochement du RAIIA avant éléments spéciaux et du RAIIA, par rapport au RAII Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 RAII 105 $ 56 $ Amortissement 78 89 RAIIA 183 145 Éléments spéciaux(1) 23 74 RAIIA avant éléments spéciaux 206 $ 219 $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 (par action) (par action) Résultat net (31 ) $ (138 ) $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 23 0,01 $ 74 0,03 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Variation nette des provisions découlant des fluctuations de taux d'intérêt et de la perte nette (gain net) sur certains instruments financiers (8 ) 0,00 15 0,01 Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 19 0,01 17 0,01 Coûts de transaction rattachés à l'option de conversion incorporée dans l'investissement de la Caisse(1) - - 8 0,00 Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et autres éléments d'ajustement (1 ) 0,00 (10 ) (0,01 ) Résultat net ajusté 2 (34 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 3 (23 ) Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (6 ) (5 ) Perte nette ajustée attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (1 ) $ (62 ) $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires (en milliers) 2 194 840 2 221 787 RPA ajusté (en dollars) 0,00 $ (0,03 ) $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 RPA dilué (0,02 ) $ (0,07 ) $ Incidence des éléments spéciaux et des autres éléments d'ajustement 0,02 0,04 RPA ajusté 0,00 $ (0,03 ) $

Rapprochement de l'utilisation des flux de trésorerie disponibles

et des flux de trésorerie liés aux activités opérationelles Trimestres clos

les 31 mars 2017 2016 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (317 ) $ (456 ) $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (276 ) (294 ) Utilisation des flux de trésorerie disponibles (593 ) $ (750 ) $

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur les objectifs, les prévisions, les cibles, les buts, les priorités, les marchés et les stratégies de l'entreprise, sa situation financière, ses croyances, ses perspectives, ses plans, ses attentes, ses anticipations, ses estimations et ses intentions; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales; les perspectives et les tendances d'une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des projets en général; la position de l'entreprise en regard de la concurrence; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur l'entreprise et ses activités; les liquidités disponibles et l'examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; l'incidence et les avantages escomptés de l'investissement par le gouvernement du Québec dans la Société en commandite Avions C Series et du placement privé visant une participation minoritaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Transport sur les activités de l'entreprise, son infrastructure, ses occasions, sa situation financière, son accès à des capitaux et sa stratégie générale; et l'incidence de ces investissements sur son bilan et sa situation financière.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que les résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, l'entreprise note, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique, au contexte commercial de l'entreprise (tels les risques liés à la situation financière de l'industrie du transport aérien, des clients d'avions d'affaires et de l'industrie du transport sur rail; à la politique commerciale; à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure), à l'exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; au développement de nouvelles activités; à la certification et à l'homologation de produits et services; aux engagements à prix et à terme fixes et à la production et à l'exécution de projets, aux pressions sur les flux de trésorerie exercées par les fluctuations liées aux cycles de projet et au caractère saisonnier, à la capacité de l'entreprise de mettre en œuvre et de réaliser avec succès sa stratégie et son plan de transformation; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; à l'environnement; à sa dépendance à l'égard de certains clients et fournisseurs; aux ressources humaines; à la fiabilité des systèmes informatiques; à la fiabilité des droits relatifs à la propriété intellectuelle; et au caractère adéquat de la couverture d'assurance), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; aux régimes d'avantages de retraite; à l'exposition au risque de crédit; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette; à certaines clauses restrictives de conventions d'emprunt; et à certains seuils minimums de liquidités; à l'aide au financement en faveur de certains clients; et à la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale), au marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; à la diminution de la valeur résiduelle; à l'augmentation des prix des produits de base; et aux fluctuations du taux d'inflation). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes de la section Autres du rapport de gestion du rapport financier de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Pour en savoir davantage sur les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, voir les rubriques Prévisions et énoncés prospectifs du rapport de gestion du rapport financier de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué de presse et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le programme d'avions Global 7000 et Global 8000 est présentement à la phase de développement et est susceptible de changements, notamment en ce qui a trait à la stratégie de gamme, à la marque, à la capacité, aux performances, à la conception et aux systèmes de circuits. Toutes les spécifications et les données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d'exploitation, hypothèses et autres conditions. Le présent document ne constitue ni une offre, ni un engagement, ni une déclaration, ni une garantie d'aucune sorte.