Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 et tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le jeudi 11 mai

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - May 9, 2017) - Bombardier (TSX: BBD.B) annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 et tiendra son assemblée annuelle des actionnaires à son Centre de finition Global à Dorval, au Québec, le jeudi 11 mai 2017.

OÙ : Centre de finition Global de Bombardier,

200, boulevard de la Côte-Vertu Ouest, Dorval (Québec) H4S 2A3

(Veuillez suivre les panneaux portant la mention Médias sur le site)

QUAND : Jeudi 11 mai 2017

Inscription des médias : de 9 h 15 à 9 h 45, Heure avancée de l'Est (HAE)

Ouverture de l'assemblée : 10 h HAE

QUI : Actionnaires de Bombardier ou leurs fondés de pouvoir dûment identifiés

Au tout début de l'assemblée, il y aura une brève séance de photos. Les photographes et les caméramans seront ensuite invités à quitter la salle.

Environ 45 minutes après l'assemblée, Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, rencontrera les médias dans la salle où l'assemblée se sera déroulée.

De plus, un avion CS300 pourra être visité après la conférence de presse.

Afin d'accélérer le processus d'inscription, les représentants des médias sont priés de confirmer leur intention d'assister à l'assemblée en envoyant leur nom et leur adresse courriel ainsi que ceux de leurs collaborateurs à simon.letendre@bombardier.com avant le mercredi 10 mai, 12 h HAE.

Le 11 mai à 8 h HAE, la haute direction de Bombardier tiendra un appel conférence à l'intention des investisseurs et des analystes financiers pour passer en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le premier trimestre de 2017. Veuillez trouver ci-dessous les numéros pour participer à l'appel :

En français : 514 394 9316 ou

(avec traduction) 1 888 791 1368 (sans frais en Amérique du Nord)

+800 6578 9868 (pour les appels d'outre-mer)

En anglais :514 394 9320 ou

1 866 240 8954 (sans frais en Amérique du Nord)

+800 6578 9868 (pour les appels d'outre-mer)

La webdiffusion en direct et les tableaux pertinents pour l'assemblée annuelle des actionnaires et l'appel conférence seront disponibles à : www.bombardier.com. Les reprises de l'assemblée et de l'appel seront mises en ligne sur le site Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc.