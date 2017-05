Bombardier Avions commerciaux décerne des prix à des sociétés aériennes et fournisseurs pour leur rendement exceptionnel en 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 mai 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui les noms de douze lauréats des prix Airline Reliability Performance Awards 2016 et d'un lauréat du prix In-Service Supplier Top Achievement Recognition (STAR) Award 2016.

Les prix Airline Reliability Performance Awards rendent hommage aux exploitants de biréacteurs régionaux CRJ Series et de biturbopropulseurs Q Series de Bombardier qui affichent les meilleurs taux de ponctualité des vols. Pour être candidat au prix In-Service STAR, un fournisseur doit avoir obtenu une note d'au moins 90 % dans les domaines que les clients de Bombardier estiment être les plus importants, entre autres le rendement du produit, le soutien aux sociétés aériennes et l'orientation client.

Ces prix ont été décernés lors d'une cérémonie spéciale à l'occasion de la conférence régionale européenne 2017 de Bombardier Avions commerciaux tenue cette semaine à Munich.

Widerøes Flyverskap a reçu un prix pour une 10e année consécutive, et Jazz Aviation a répété sa réalisation de l'an dernier en remportant des prix dans trois catégories distinctes. Rockwell Collins a été reconnue par un prix In-service STAR.

« Ces prix soulignent l'étroite collaboration entre Bombardier, les exploitants et les fournisseurs, et notre dévouement à servir les voyageurs par un service efficace et fiable, a dit Todd Young, vice-président et directeur général, Services à la clientèle et Programme des avions Q400. Je félicite tous les lauréats de ces prix pour leurs efforts exceptionnels au cours de la dernière année. »

Les gagnants des prix Airline Reliability Performance Awards et In-Service STAR Award 2016 figurent à l'annexe A.

Les conférences régionales de Bombardier Avions commerciaux sont des événements interactifs et informatifs conçus pour promouvoir la collaboration entre les clients, fournisseurs et partenaires d'avions commerciaux CRJ Series, Q Series et C Series et d'autres sociétés affiliées du secteur. Ces conférences annuelles, animées par l'équipe Services à la clientèle dans six endroits stratégiques, mettent en valeur des réalisations opérationnelles clés et des nouvelles sur nos produits.

