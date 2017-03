Bombardier Avions d'affaires confirme son engagement envers le marché mexicain au salon Aero Expo 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera deux de ses biréacteurs d'affaires emblématiques de leurs catégories respectives au 14e congrès et salon internationaux de l'aviation Aero Expo, qui se tiendra du 2 au 4 mars 2017 à Acapulco, au Mexique. Bombardier y exposera ses biréacteurs d'affaires Challenger 650 et Learjet 75.

La clientèle de Bombardier Avions d'affaires au Mexique est en constante expansion et l'entreprise y est bien positionnée, grâce à la gamme de produits la plus complète de l'industrie, qui répond aux besoins de tous les clients.

« Bombardier est bien placée pour renforcer encore sa position au Mexique en tant que fournisseur de calibre mondial d'avions d'affaires propices à la productivité. Nous sommes ravis de participer de nouveau à cet événement pour souligner notre engagement envers les marchés mexicain et latino-américain », a dit Stéphane Leroy, vice-président régional, Ventes, Amérique latine, Bombardier Avions d'affaires.

Bombardier Avions d'affaires est le chef de file du marché grâce à la plus importante flotte en Amérique latine et au Mexique.

Avion Learjet 75 : Parmi la famille pionnière d'avions Learjet, l'avion Learjet 75 emblématique de sa catégorie continue de fixer la norme en apportant des caractéristiques d'avion à large fuselage à la plateforme d'avion léger qui inspire le plus confiance. Le Learjet 75 est le seul avion d'affaires de sa catégorie à présenter une configuration à huit fauteuils club doubles, un plancher plat dans toute la cabine et une porte escamotable pour réduire les niveaux de bruit, pour offrir le confort et l'intimité ultimes.

Avion Challenger 650 : Expression magistrale haut de gamme du design, du savoir-faire et de la fonctionnalité, le Challenger 650 est conçu pour être l'avion d'affaires le plus fiable par excellence. Le biréacteur Challenger 650 procure l'expérience de vol ultime grâce à une connectivité hors pair dans l'industrie, un système de son enveloppant et un système de gestion cabine qui réunit le tout sans effort dans la cabine la plus large de sa catégorie. Construit à partir de la plateforme d'avion d'affaires à large fuselage la plus populaire de tous les temps et conçu pour créer une expérience inoubliable, l'avion Challenger 650 est le premier choix chez les services d'opérations aériennes avertis.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d'affaires.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS.

Bombardier, Challenger, Challenger 650, Learjet et Learjet 75 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.