Bombardier Avions d'affaires établit cinq stations de maintenance en ligne en Europe

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) - Bombardier Avions d'affaires a l'honneur d'annoncer qu'elle établissait cinq nouvelles stations de maintenance en ligne en Europe. Ces installations assureront le soutien de maintenance en ligne aux clients de Bombardier Avions d'affaires en Europe, venant ainsi compléter les services de révision générale complets du réseau de service et de soutien de Bombardier dans cette région et dans le monde entier.

« Cette expansion fait partie intégrante de notre stratégie générale d'amélioration du soutien d'équipementier d'origine pour nos exploitants européens, notamment par l'ouverture de nos installations entièrement nouvelles de révision générale à l'aéroport de Londres-Biggin Hill », a indiqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client de Bombardier Avions d'affaires. « Dans le cadre de notre engagement à offrir une expérience client exceptionnelle, nous sommes ravis de continuer à offrir à nos clients un soutien étendu, plus de ressources et une plus grande souplesse plus près de leurs bases opérationnelles. »

Ces installations sont situées à Linz, en Autriche, à Nice et à Cannes, en France, ainsi qu'à Milan et à Olbia, en Italie. Elles assurent de la maintenance en ligne prévue et imprévue, ainsi que du soutien de maintenance aux avions immobilisés au sol, pour les modèles Learjet, Challenger et Global de Bombardier dans la région de l'Europe. Les cinq stations sont reliées au Centre de réponse à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires, ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, de même qu'à l'équipe de soutien à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires.

Ces établissements de maintenance en ligne se joignent au réseau Bombardier Avions d'affaires maintes fois primé de neuf centres de service et de 17 unités mobiles d'équipe de Réponse à la clientèle dans le monde entier, tous équipés pour assurer un soutien de premier ordre aux avions d'affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier. Les quelque 1 000 techniciens dévoués du réseau ont exécuté environ 45 000 interventions de maintenance à ce jour et échangent des pratiques exemplaires pour fournir des services de maintenance et d'entretien qui les placent en tête de l'industrie. Les clients de Bombardier Avions d'affaires ont également accès à un large réseau de près d'une cinquantaine d'établissements de service agréés à travers le monde.

