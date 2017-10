Bombardier Avions d'affaires inaugure des installations d'aménagement intérieur nouvellement agrandies à Tucson

- Engagé à établir de nouvelles normes en matière de service à la clientèle, le réseau de service de Bombardier offre un service de la plus haute qualité grâce aux techniciens les mieux formés de l'industrie - Un nouvel atelier d'aménagement intérieur spécialement conçu est doté d'un environnement de travail aux conditions ambiantes contrôlées et d'une capacité accrue - L'établissement de Tucson est le plus grand au sein du réseau de service à la clientèle de Bombardier - Assure une maintenance de premier ordre pour les avions d'affaires et les avions commerciaux construits par Bombardier

LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 10 oct. 2017) - Aujourd'hui, Bombardier a annoncé l'ouverture de ses installations d'aménagement intérieur spécialement conçues à son Centre de service de Tucson. Les installations sont dotées d'une capacité accrue et d'un environnement de travail aux conditions ambiantes contrôlées, regroupant son expertise et ses talents en matière de design intérieur dans un même atelier. De plus, l'atelier de fabrication méticuleuse d'armoires à la fine pointe de la technologie a triplé son empreinte, passant de 1 092 à 4 800 pieds carrés, et complétera les espaces de rembourrage et de fabrication des fauteuils et divans.

« Nous sommes ravis d'avoir agrandi nos installations et notre capacité d'aménagement intérieur à Tucson, pour offrir aux exploitants des avions d'affaires Bombardier une plus grande sélection et plus de commodité, soutenues par notre savoir-faire sans égal d'équipementier d'origine », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client de Bombardier Avions d'affaires. « Les capacités étendues du Centre de service de Tucson et son emplacement privilégié offrent souplesse et expertise aux exploitants d'avions d'affaires Bombardier, pour garder leurs appareils en vol en réduisant au minimum les temps d'arrêt et les interruptions tout en maximisant leur rentabilité. »

Célébrant plus de 40 années d'activité à Tucson (Arizona), le centre de service occupe près de 1 million de pieds carrés (92 900 mètres carrés) d'espace de hangar total et c'est le plus grand des neuf centres de service de Bombardier. Le centre assure l'entretien des avions commerciaux et des avions d'affaires de Bombardier et emploie plus de 900 ingénieurs, techniciens et autres employés. Depuis son inauguration en 1976, le centre est installé à l'aéroport international de Tucson, un emplacement stratégique et partenaire local clé.

Gagnant de six prix diamant consécutifs de la FAA, le Centre de service de Tucson fournit une expertise complète d'équipementier d'origine de premier ordre aux propriétaires et exploitants d'avions Bombardier. Des équipes dévouées sont équipées pour assurer le soutien des avions d'affaires Learjet, Challenger et Global et l'établissement est relié au réseau de soutien à la clientèle mondial de Bombardier.

Alors que la flotte de Bombardier Avions d'affaires continue de croître, la division accroît également son réseau primé de centres de service avec des camions supplémentaires à l'équipe de Réponse à la clientèle aux États-Unis, de nouvelles stations de maintenance en ligne en Europe et de nouveaux centres de service à Tianjin, en Chine et, maintenant, à Londres-Biggin Hill. Le réseau dispose de l'équipement nécessaire au soutien des avions d'affaires Learjet, Challenger et Global, et est relié à son équipe de soutien à la clientèle de calibre mondial ainsi qu'au Centre de réponse à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

