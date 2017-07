Bombardier célèbre 150 ans d'ingéniosité canadienne

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juillet 2017) - Bombardier est fière de se joindre aux célébrations du 150e anniversaire du Canada en honorant notre esprit d'innovation collectif. Depuis 150 ans, les Canadiens façonnent le monde dans lequel nous vivons en réalisant des percées, allant de découvertes scientifiques et inventions à de nouvelles solutions de mobilité et aux incontournables du quotidien.

Née au Québec il y a 75 ans et présente en Ontario depuis 25 ans, Bombardier est devenue un leader mondial en aéronautique et transport sur rail, exploitant des sites de production et d'ingénierie dans 29 pays et employant 66 000 personnes à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous célébrons le Canada comme notre chez-nous, un pays incomparable dont le dynamisme et l'ingéniosité ont toujours été au coeur de notre histoire et les garants d'un avenir des plus prometteurs.

Visionnez notre vidéo célébrant l'ingéniosité canadienne.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

