Bombardier célèbrera l'exceptionnelle première année en service de l'avion C Series en présentant un appareil CS300 aux couleurs d'airBaltic au salon de l'aéronautique de Paris 2017

- Le tout nouvel avion CS300 d'airBaltic sera en exposition statique aux côtés d'un avion Q400 aux couleurs de WestJet Encore

Bombardier Avions commerciaux célébrera l'exceptionnelle première année en service du biréacteur C Series en présentant le tout nouvel avion CS300 d'airBaltic au salon international de l'aviation de Paris 2017, qui se tiendra à l'aéroport Le Bourget, du 19 au 25 juin. En plus de l'avion CS300, Bombardier exposera également un avion Q400 aux couleurs de WestJet Encore.

« Nous sommes très fiers de présenter l'avion CS300 dans la livrée de l'un de nos clients pour la toute première fois à l'occasion d'un salon de l'aéronautique. L'avion C Series change vraiment la donne, et nous sommes fiers d'offrir l'occasion à plus de gens de le voir de près eux-mêmes au salon de cette année,» a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux.

« Cette dernière année a été exceptionnelle pour le programme d'avions C Series, Le secteur de l'aviation a surveillé de près l'avion C Series, qui a atteint chacun des jalons que nous avions fixés et surpassé même nos propres attentes, » a déclaré M. Cromer

Il y a près d'un an, le 15 juillet 2016, Swiss International Airlines (SWISS) inaugurait l'entrée en service payant de son avion CS100 lors d'un vol de Zurich à Paris/Charles de Gaulle. Lorsque se déroulera le salon de l'aéronautique de Paris, l'ensemble des avions C Series en service aura effectué plus de 8 000 vols et transporté près d'un million de passagers.

Le tout nouveau biturbopropulseur Q400 de WestJet Encore en exposition statique sera bientôt intégré à la flotte de la compagnie aérienne. WestJet Encore a commandé 45 avions Q400, qui offrent déjà une performance et une souplesse opérationnelle inégalées à cette société aérienne canadienne.

Bombardier offrira aussi une expérience en réalité virtuelle pour présenter le nouvel intérieur CRJ novateur. Les participants au salon de Paris auront un avant-goût du nouvel intérieur des biréacteurs CRJ qui offrent une expérience améliorée aux passagers et une plus grande valeur aux sociétés aériennes.

L'avion de ligne CS300 d'airBaltic et le biturbopropulseur Q400 de WestJet Encore se trouveront tous les deux dans l'aire d'exposition statique, près du chalet Bombardier no 282.

L'avion C Series est fabriqué par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, C Series, CS300, Q Series, Q400 et CRJ Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

