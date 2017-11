Bombardier a conclu avec Nordic Aviation Capital un contrat portant sur l'achat de deux nouveaux turbopropulseurs Q400

- NAC signera un contrat de location-exploitation avec Jambojet Ltd, qui exploitera l'avion au Kenya

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS--(Marketwired - 15 nov. 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat ferme portant sur deux nouveaux turbopropulseurs Q400 avec Nordic Aviation Capital (« NAC ») en septembre 2017. NAC louera ces deux avions Q400 à Jambojet Ltd, transporteur basé à Nairobi, au Kenya. L'acquisition de ces aéronefs permet à NAC d'accroître son portefeuille d'avions Q400, qui comprend maintenant 87 appareils, et de rester le plus grand propriétaire et bailleur de ce type d'avion dans le monde. Jambojet, quant à lui, exploitera désormais trois avions Q400 loués auprès de deux bailleurs. Selon le prix de catalogue de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 64 millions de dollars américains.

« L'avion Q400 offre un équilibre parfait entre confort des passagers et économie opérationnelle, avec une empreinte environnementale réduite, a déclaré Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. La demande mondiale pour les avions turbopropulsés est considérable, et les avions Q Series sont idéaux pour répondre aux besoins des transporteurs aériens régionaux car ils ont la capacité unique de desservir des environnements diversifiés et difficiles. L'acquisition continuelle d'avions Q400 par NAC constitue une solide reconnaissance de la valeur, des performances en service et de la fiabilité que procure cet avion. Nous sommes ravis que les sociétés de crédit-bail continuent de considérer l'avion Q400 comme un actif de haute qualité, comme le prouve cette commande. »

« Nous sommes heureux d'avoir passé une commande auprès de Bombardier afin d'accroître notre flotte d'avions Q400, a déclaré Martin Møller, président de Nordic Aviation Capital. Nous sommes ravis d'avoir Jambojet pour nouveau client et de pouvoir accroître notre présence sur le continent africain. Nous sommes fiers d'avoir travaillé en partenariat avec l'équipe de gestion de Jambojet et de l'avoir soutenue dans ses efforts pour augmenter et moderniser sa flotte. L'avion Q400 est un actif de haute qualité dont la réputation n'est plus à faire en matière de capacité opérationnelle et de performance, et nous sommes certains qu'il permettra à cette entreprise d'atteindre ses objectifs de performance et même de les dépasser. Nous sommes impatients de renforcer notre relation avec l'équipe de Jambojet dans les années à venir. »

« Les performances de l'avion Q400 sont exceptionnelles tandis que nous nous positionnons pour une croissance rapide. Sa capacité opérationnelle éprouvée dans le climat chaud et la topographie variée de l'Afrique représente un excellent atout pour notre portefeuille, a affirmé Willem Hondius, directeur général de Jambojet. Nos passagers aiment voyager dans cet avion, et ce dernier continue de procurer d'énormes avantages à la compagnie aérienne, a-t-il ajouté. Nous comptons retirer nos avions à fuselage étroit du service et passer à une flotte uniquement composée d'avions Q400 d'ici la fin de l'année. Nous avons la certitude que, grâce à ses caractéristiques économiques, l'avion Q400 nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie de croissance tandis que nous cherchons à ouvrir de nouvelles liaisons, et à répondre à l'augmentation prévue de la demande. »

« Nous sommes fiers que l'avion Q400 soit le principal turbopropulseur en Afrique, car il répond aux besoins d'une clientèle variée et en pleine croissance. L'avion Q400 est exceptionnellement polyvalent et peut être adapté à divers modèles d'exploitation, ce qui en fait un avion idéal pour les exploitants comme Jambojet », a déclaré Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux.

Le réseau de soutien à la clientèle de Bombardier pour les avions commerciaux en Afrique comprend un bureau de soutien régional et un dépôt de pièces de rechange implantés à Johannesburg, en Afrique du Sud, ainsi que des établissements de service autorisés en Afrique du Sud et en Éthiopie. L'établissement de service autorisé commercial qui se trouve en Éthiopie est dûment agréé et approuvé pour les avions Q Series, et il exploite l'unique simulateur de vol pour l'avion Q400 en Afrique. Exerçant ses activités à partir de son bureau régional situé aux Émirats arabes unis, l'équipe des ventes et du marketing de Bombardier Avions commerciaux est bien positionnée pour fournir des solutions de premier plan à ses clients actuels et potentiels.

Cette commande porte sur un client dont le nom n'avait précédemment pas été divulgué. Elle a été comptabilisée dans le carnet de commandes du troisième trimestre.

À propos de Nordic Aviation Capital

NAC est le plus grand bailleur d'avions régionaux de l'industrie. Il offre des services à plus de 70 compagnies aériennes dans 49 pays. Cette société fournit des avions à des transporteurs aériens bien établis, comme British Airways, Air Canada, LOT, Azul, Lufthansa, Garuda, Flybe, Aeroméxico et airBaltic, ainsi qu'à de grands transporteurs régionaux, comme Air Nostrum, Widerøe et Binter. La flotte actuelle de NAC, qui compte plus de 400 avions en propriété et en gestion, comprend les modèles suivants : ATR 42, ATR 72, Bombardier Dash 8, CRJ900, CRJ1000, CS300, E170, E175, E190 et E195. Le groupe a également passé une commande ferme d'environ 50 avions. NAC est le plus grand propriétaire et bailleur d'avions Bombardier dans le monde.

À propos de Jambojet

Jambojet est un transporteur aérien à bas prix qui offre des liaisons intérieures de Nairobi à Mombasa, Eldoret, Kisumu, Lamu, Malindi et Ukunda (Diani). Il a établi un record pour la région en 2016, avec plus de 1 million de clients servis en moins de deux ans d'exploitation. Et ce nombre ne peut que croître à mesure que plus de Kényans et d'étrangers découvriront les avantages des vols à faible coût. Parmi les clients de Jambojet, environ 30 % prennent l'avion pour la première fois.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images d'un avion Q400 aux couleurs de Jambojet sont affichées avec le présent communiqué de presse à l'adresse www.bombardier.com.

Vous trouverez un document d'information sur l'avion Q400 dans l'espace média de BAC.

Pour de plus amples renseignements sur Jambojet, consultez le site www.jambojet.com.

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section Fils RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, Dash 8, CRJ900, CRJ1000, CS300, Q400 et Q Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.