Bombardier conclut une entente de travail avec ses employés de Wichita

WICHITA, KANSAS--(Marketwired - 7 oct. 2017) - Bombardier a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une convention collective avec les employés syndiqués de son site de Wichita (Kansas), représentés par l'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW).

« Bombardier Avions d'affaires met des conditions gagnantes en place pour assurer la réussite à long terme de son site de Wichita et nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec l'IAMAW à Wichita », a déclaré Paul Sislian, chef de l'exploitation de Bombardier Avions d'affaires.

L'IAMAW a ratifié une entente qui reflète l'engagement soutenu mutuel des parties à la réussite du site de Bombardier à Wichita. La Société est convaincue que la force et le potentiel de ses activités à Wichita résident dans les produits qu'elle fabrique et dans la main-d'œuvre expérimentée, dévouée et compétente qui contribue à la production et à la maintenance d'avions de calibre mondial.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.