Bombardier continue d'accroître la disponibilité des pièces dans le monde pour les clients des Avions d'affaires

- Dépôt de pièces à Miami ajouté au vaste réseau mondial - Capacité de soutien améliorée en Asie grâce à un nouveau dépôt de pièces à Tianjin - Accès accru à plus de pièces, en soutien à la garantie de deux ans et à la nouvelle politique d'alignement immédiat des prix

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 sept. 2017) - Bombardier Avions d'affaires a confirmé la poursuite de l'accroissement de la disponibilité des pièces à l'échelle mondiale pour sa flotte croissante d'avions Learjet, Challenger et Global. Dans le cadre de son engagement envers les exploitants des États-Unis, d'Amérique latine et d'Asie, Bombardier Avions d'affaires a récemment ouvert des dépôts de pièces à Miami (Floride) et à Tianjin, en Chine. Bénéficiant en outre de ses offres de garantie de deux ans et d'alignement immédiat des prix, les clients de Bombardier Avions d'affaires peuvent voler avec confiance, en sachant qu'ils jouissent d'un plus grand accès à toutes les pièces dont ils ont besoin.

« Nous avons toujours tenu et nous continuons de tenir à maintenir notre réseau mondial de services adapté aux besoins de nos clients dans chaque région », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client. « Avec une flotte croissante d'avions d'affaires, nous élargissons sans cesse notre réseau et nos offres de services pour maximiser l'efficacité des opérations aériennes de nos clients. »

Pour veiller à ce que les clients puissent profiter à la fois de la disponibilité des pièces et du soutien de maintenance, les nouveaux dépôts de pièces de Miami et de Tianjin sont situés à proximité de grands aéroports, ainsi que des Centres de service de Bombardier de Fort Lauderdale et de Tianjin. Avec une flotte d'approximativement 4 700 avions dans le monde, le réseau des services et de soutien des avions d'affaires continue de s'étendre afin d'anticiper et de dépasser les attentes des clients.

« Depuis mars 2017, nos clients ont économisé sur les coûts en se prévalant de la nouvelle garantie d'alignement immédiat des prix en plus de bénéficier de notre garantie de deux ans », a indiqué Guillaume Landrivon, vice-président des Services de pièces mondiaux. « Nous avons ajouté des milliers de pièces à notre réseau et nous pouvons égaler les prix de nos compétiteurs. Nous voulons être le premier choix de nos clients pour la maintenance en offrant une plus grande souplesse, plus de ressources et un accès plus rapide à un soutien de maintenance de calibre mondial. »

L'équipe des Services de pièces de Bombardier offre un soutien en direct 24 heures sur 24, sept jours sur sept et un réseau mondial de dix sites de distribution de pièces qui expédie près de 70 000 pièces d'avion chaque mois pour soutenir les clients de Bombardier Avions d'affaires dans le monde entier.

Bombardier Avions d'affaires dispose d'un réseau étendu de près de 100 établissements dans le monde prêts à fournir du soutien immédiat à ses clients. Le réseau comprend neuf centres de service, cinq stations de maintenance en ligne et seize unités mobiles de l'équipe de Réponse clientèle, tous équipés pour soutenir les avions d'affaires Learjet, Challenger et Global, et connectés aux Centres de réponse clientèle et aux équipes de Soutien clientèle de Bombardier Avions d'affaires, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Un millier de techniciens dévoués procurent aux clients de Bombardier un soutien de maintenance en tête de l'industrie. Les clients de Bombardier Avions d'affaires ont également accès à un large réseau de près d'une cinquantaine d'établissements de service agréés sur toute la planète.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d'affaires.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

* Dans certaines conditions d'exploitation.

Bombardier, Challenger, Learjet et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.