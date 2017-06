Bombardier décroche un important contrat ferroviaire et de maintenance au Royaume-Uni

- Le contrat couvrant 750 voitures correspond à la plus importante commande de trains AVENTRA à ce jour - Lestrains AVENTRA ont été conçus pour aider First Group et MTR à offrir plus de capacité et de confort aux passagers sur le réseau sud-ouest

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a décroché un contrat de First Group et MTR prévoyant la fourniture et la maintenance de 750 voitures BOMBARDIER AVENTRA à exploiter dans la concession sud-ouest du Royaume-Uni. Il s'agit du plus important contrat unique concernant les trains AVENTRA conclu à l'échelle mondiale.

La valeur de ce contrat s'élève à environ 895 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars US, 1 milliard d'euros). De plus, Bombardier exécutera un contrat de fourniture de services techniques et de pièces de rechange pendant la durée de sept ans de la concession, avec une option de prolongation de 11 périodes, qui correspond à l'option actuellement associée à la concession. Rock Rail, le consortium britannique d'investissement dans le matériel roulant, assurera le financement de ce gros contrat d'approvisionnement.

Steve Montgomery, directeur général de First Rail a dit : « Nous avons des projets ambitieux pour la concession du réseau sud-ouest et ces nouveaux trains représentent un atout majeur dans nos plans d'offrir une expérience de voyage améliorée à nos passagers. Étant à l'écoute des passagers et autres parties prenantes, nous avons compris leurs besoins. Outre une meilleure performance, ils attendent des places assises supplémentaires. Nous répondrons aux attentes avec ces trains à la fine pointe de la technologie ».

Richard Hunter, directeur général de Bombardier Transport au Royaume-Uni, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir décroché cet important contrat. Il illustre la confiance que suscite ce matériel roulant de pointe, conçu et construit au Royaume-Uni. Les trains AVENTRA offrent des performances améliorées et une capacité accrue en matière de passagers, qui aideront considérablement First/MTR à gérer la croissance continue du nombre de passagers sur le réseau sud-ouest. Le contrat est le fruit de nos solides références, dont la sélection des trains AVENTRA dans le cadre des projets Crossrail et LOTRAIN à Londres, ainsi que pour la concession East Anglia. Nous sommes impatients d'approfondir notre relation de collaboration avec First/MTR ».

Outre une importante amélioration des performances et des avantages novateurs en matière énergétique, comme le freinage régénératif, les nouvelles rames automotrices électriques AVENTRA de Bombardier assureront une transformation de l'expérience passager grâce à des passerelles d'intercirculation complètement ouvertes entre les voitures, à l'air conditionné, à un réseau Wi-Fi, à l'aménagement 2+2 des sièges, à des prises USB situées près des sièges, à des toilettes universelles et à un système amélioré d'information passager. Les nouvelles rames seront fournies dans des configurations à cinq et à dix voitures.

First Group et MTR prendront le contrôle de la concession sud-ouest le 20 août 2017. Les nouveaux trains desserviront les lignes reliant Windsor et Reading, ainsi que des services de banlieue à l'ouest de Londres. Les nouveaux trains entreront en service à partir de mi-2019 et la fin des livraisons et prévue pour décembre 2020.

