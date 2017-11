Bombardier double la capacité de son centre de service de Londres-Biggin Hill avec l'ajout d'un nouveau hangar

- Le hangar supplémentaire sera opérationnel d'ici la fin de 2017 et sera affecté aux interventions de révision générale - Plus de 70 techniciens qualifiés et trois gestionnaires de projet récemment ajoutés aux effectifs de l'établissement - un total de 115 employés prévus sur place d'ici le milieu de 2018 - Cette expansion assure un soutien supplémentaire aux clients du centre de service de Biggin Hill, qui fonctionne déjà à plein rendement

Bombardier Avions d'affaires a l'honneur d'annoncer que son centre de service de l'aéroport de Londres-Biggin Hill a doublé sa capacité avec l'ajout d'un nouveau hangar et de plus de 70 techniciens, assurant aux clients de la région un soutien de maintenance étendu. Le nouveau hangar sera opérationnel d'ici la fin de 2017 et les effectifs de l'établissement croîtront jusqu'à un total d'environ 115 employés d'ici le milieu de 2018.

Avec la forte demande de services d'équipementier d'origine en Europe, le hangar supplémentaire sera affecté aux interventions de révision générale, y compris les inspections à 96 mois et à 120 mois. Après cette expansion, le centre de Bombardier à l'aéroport de Londres-Biggin Hill pourra assurer l'entretien de deux fois plus d'avions, y compris la maintenance programmée ou non programmée, les modifications et les installations avioniques pour les avions Learjet, Challenger et Global de Bombardier.

« La satisfaction de la clientèle est une priorité absolue chez Bombardier. Le nouveau hangar et les techniciens supplémentaires offriront à nos clients la tranquillité d'esprit et un niveau de soutien exceptionnel pour tous leurs besoins de maintenance. Bombardier est celle qui connaît le mieux ses avions, ce qui explique pourquoi nos services de maintenance connaissent une forte demande dans cette région », indique Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client de Bombardier Avions d'affaires.

Depuis son inauguration plus tôt cette année, l'établissement de Bombardier à l'aéroport de Londres-Biggin Hill a soutenu plus de 40 interventions de maintenance, dont l'installation en rattrapage d'un système Internet haute vitesse à bande Ka avec routeur de données air-sol Rockwell Collins. Ce hangar supplémentaire procurera aux clients de la région un soutien de maintenance étendu, renforçant l'engagement de Bombardier à l'égard de l'aéroport de Biggin Hill.

« Cette expansion témoigne également de l'engagement de Bombardier à faire croître l'aviation d'affaires au Royaume-Uni et à renforcer ses relations à long terme avec l'aéroport de Londres-Biggin Hill. Nous tenons à élargir notre réseau mondial de soutien de la clientèle et à veiller à offrir des produits après-vente qui ajoutent de la valeur durant tout le cycle de vie de nos avions », a ajouté M. Gallagher.

