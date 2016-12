Bombardier et les Chemins de fer fédéraux autrichiens ont conclu un accord-cadre pour la livraison d'au plus 300 rames TALENT 3

- La première commande ferme vise 21 nouveaux trains régionaux BOMBARDIER TALENT 3 - Les nouveaux trains offrent une accessibilité améliorée, des espaces pour les vélos, un système d'information-passager de pointe et une capacité de passagers accrue

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail et les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont signé le 27 décembre un accord-cadre pour la livraison d'au plus 300 rames BOMBARDIER TALENT 3. D'une valeur totale approximative de 1,8 milliard d'euros (1,9 milliards de dollars US) au prix catalogue, cet accord-cadre permettra au groupe ÖBB de passer plusieurs commandes potentielles visant des rames destinées au transport régional et de banlieue.

La première commande ferme liée à cet accord, aussi signée le 27 décembre, porte sur 21 rames TALENT 3 et est évaluée à environ 150 millions d'euros (156 millions dollars US) au prix catalogue. Ces nouveaux trains régionaux, qui doivent être livrés en 2019, doivent améliorer la capacité de transport de passagers, tant pour les déplacements quotidiens pour se rendre au travail que pour les déplacements dans le cadre de leurs loisirs. En effet, les trains créent un lien essentiel entre les zones rurales et urbaines dans la région du Vorarlberg (Autriche) ainsi qu'avec les pays voisins.

« Cet accord-cadre est une très grande réussite pour Bombardier, a dit Christian Diewald, directeur général, Bombardier Transportation Austria GmbH. Le groupe ÖBB est un exploitant renommé et figure parmi les chemins de fer les plus ponctuels d'Europe. Les rames TALENT 3, avec leur puissance d'accélération supérieure et leur fiabilité exceptionnelle, lui permettront de respecter son ambitieux horaire de train dans des régions à la géographie exigeante. »

Les rames automotrices électriques TALENT 3 de nouvelle génération offrent une souplesse d'exploitation moderne, consomment peu d'énergie et présentent des coûts de cycle de vie réduits. Grâce à ses larges caisses, le train TALENT 3 offre jusqu'à 50% plus de capacité en places assises par rapport aux rames de la génération précédente. Les trains permettent aux passagers d'embarquer et de débarquer rapidement et offrent un confort de voyage optimal. Quelques 1 400 rames de la famille TALENT sont déjà en service en Europe et au Canada. De ce nombre, 187 véhicules sont exploités par le groupe ÖBB en Autriche.

Avec le plus vaste portefeuille de l'industrie, Bombardier Transport est un acteur important qui voit sa présence s'accroître en Autriche, qu'il s'agisse des tramways dans des villes d'envergure comme Linz, Innsbruck et Graz, des trains légers sur rail sur la ligne de métro U6 à Vienne, des trains de banlieue pour ÖBB ou des locomotives pour plusieurs entreprises de cargo privées, exploitées dans tout le pays. Bombardier Transport emploie 550 personnes à ses installations de Vienne.

