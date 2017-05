Bombardier étend sa collaboration avec les start-up pour créer les solutions de transport de l'avenir

- L'initiative ON:TRACK : la réalisation de l'avenir digital de l'industrie du transport - Le prochain programme d'accélération pour start-up, axé sur les solutions de l'Industrie 4.0 est prévu pour septembre - Visitez www.ontrack.bombardier.com pour plus d'informations

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses activités de collaboration avec les start-up dans le but d'ouvrir de nouvelles voies vers des solutions révolutionnaires de mobilité et de connectivité. Dans le cadre de sa nouvelle initiative de digitalisation ON:TRACK, Bombardier Transport regroupe un éventail de projets ambitieux qui assureront la création de nouveaux modèles d'affaires digitaux permettant de poursuivre la révolution de la mobilité.

Verner Baird, chef de l'information, Bombardier Transport, a déclaré, « La digitalisation fait partie de l'ADN de Bombardier depuis des années. C'est un sujet qui nous passionne réellement. Que ce soit par l'accroissement des activités axées sur les données et l'Industrie 4.0, ou par la mobilité connectée et les applications mobiles, le secteur du transport ferroviaire a un potentiel très élevé pour les jeunes entrepreneurs qui veulent créer des solutions visant à augmenter l'efficacité, à favoriser la croissance et à ajouter de la valeur pour le client. L'initiative ON:TRACK, qui s'associe aux partenaires les plus solides partout sur la planète, est essentielle pour conserver notre position de chef de file mondial des solutions de mobilité ».

En début d'année, Bombardier a commencé à conclure d'étroits partenariats avec des start-up dans les domaines des solutions de sécurité pour réseaux industriels, de la surveillance technique de l'infrastructure ferroviaire, de l'analyse des mégadonnées ou des applications de mobilité à plateforme ouverte afin de relier divers types de solutions de transport de passagers. Le prochain cycle du programme d'accélération pour start-up commencera en septembre de cette année. Bombardier se concentrera sur les solutions de l'Industrie 4.0 qui accroissent non seulement l'efficacité, mais aussi la rapidité et la durabilité du développement, de la production et de la mise en service des trains.

Visitez www.ontrack.bombardier.com pour en savoir plus sur ON:TRACK Startup Ventures, les initiatives de digitalisation de Bombardier, ainsi que ses programmes actuels d'accélération.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

