Bombardier fait avancer la mobilité du réseau régional de l'Etat de Victoria avec des rames VLocity supplémentaires en Australie

- Bombardier fournira 27 rames automotrices diesel VLocity supplémentaires à Transport for Victoria (TfV), qui aura ainsi une flotte de 264 exemplaires - Ces trains fabriqués localement à Dandenong dans l'Etat de Victoria maintiendront plus de 600 emplois locaux

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, construira 27 rames automotrices diesel VLocity supplémentaires pour Transport for Victoria (TfV) et le gouvernement de l'État de Victoria. Cette commande portera à 264 voitures (88 rames de 3 voitures) le nombre total du parc pour le service passager d'ici 2019. La valeur totale de ce contrat s'élève à environ 146 millions de dollars AUD (112 millions de dollars US, 95 millions d'euros).

« Nous sommes ravis de livrer ces rames primées pour le réseau régional de Victoria en partenariat avec le gouvernement de l'État de Victoria, TfV et V/Line, » a déclaré Andrew Dudgeon, directeur général de Bombardier Transport Australie. « Elles offriront aux passagers une meilleure expérience de voyage et aideront à répondre aux besoins de mobilité d'une population en pleine croissance. Cette commande illustre toute la confiance envers notre plateforme de voitures VLocity, qui a été conçue, développée et fabriquée dans l'État de Victoria pour les Victoriens », a-t-il ajouté.

Avec un contenu local supérieur à 69 %, ces nouvelles rames maintiendront plus de 600 emplois dans l'industrie ferroviaire et répondront aux exigences du réseau régional.

Dans le cadre de l'annonce récente du gouvernement de l'état de Victoria d'un projet de 18 millions de dollars pour améliorer la connectivité ferroviaire de la région, Bombardier installera la technologie de signal 4G à bord des voitures de l'ensemble du parc ferroviaire régional, suite aux résultats concluants d'un projet pilote mené cette année.

Les rames VLocity que Bombardier construit à Dandenong depuis plus de dix ans circulent sur le réseau régional V/Line depuis 2005. Elles transportent quelque 1,2 million de Victoriens par mois en toute sécurité. Les rames VLocity peuvent circuler à une vitesse maximale de 160 km/h et chacune peut transporter jusqu'à 230 passagers. Les composants et systèmes éprouvés assurent la grande fiabilité de ce parc et réduisent au minimum les temps d'immobilisation pour la maintenance, ce qui favorise la disponibilité optimale du parc pour le service passager.

Bombardier mène des activités en Australie depuis plus de 60 ans. Son effectif compte aujourd'hui plus de 1 000 salariés répartis sur 21 sites, et l'entreprise est un fournisseur complet de solutions et de services ferroviaires.

