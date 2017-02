Bombardier fait don d'un avion CRJ100 à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Bombardier Avions commerciaux et l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) ont annoncé aujourd'hui que Bombardier a fait don d'un avion CRJ100 qui sera utilisé dans les programmes d'aéronautique de BCIT. Ce premier don d'un avion commercial par Bombardier à un établissement d'enseignement symbolise l'engagement de l'entreprise envers la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et le renforcement de l'industrie aéronautique au Canada.

L'avion (numéro de série 7032) donné à BCIT avait été livré initialement par Bombardier pour des activités de transport aérien commercial en 1994 et a servi de nombreuses années dans toute l'Europe avant d'être retiré du service et transféré au campus de technologie aéronautique de BCIT. Lancé en 1989, les avions CRJ100 ont été les premiers modèles de la gamme de biréacteurs régionaux CRJ Series de Bombardier. Depuis leur entrée en service, les avions CRJ Series sont devenus le programme d'avions régionaux le plus populaire du monde - révolutionnant le transport aérien régional par le fait même.

Au cours d'une cérémonie de reconnaissance qui a eu lieu aujourd'hui, sur le campus de technologie aéronautique de BCIT à Richmond (Colombie-Britannique), Jim Sorokan, chef de la Gestion des actifs de Bombardier Avions commerciaux a encouragé les étudiants présents à poursuivre leur rêve de travailler dans l'industrie aéronautique en développant leurs compétences à BCIT à l'aide d'une formation sur l'avion CRJ100. En réponse, les étudiants ont fait preuve de leur engagement en effectuant avec enthousiasme des présentations sur l'avion CRJ100 pour l'auditoire, qui comprenait des membres du corps professoral et des représentants de la fondation de BCIT.

« Des partenaires de l'industrie comme Bombardier sont au cœur du modèle d'apprentissage appliqué à BCIT », a affirmé Paul McCullough, vice-président de la Promotion de BCIT. « Avec son don généreux de l'avion CRJ100, Bombardier dote la prochaine génération de professionnels de l'aéronautique d'un outil indispensable qui assure aux étudiants de BCIT un avantage concurrentiel de plus à l'obtention de leur diplôme. »

« Bombardier considère le don de cet avion CRJ100 à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique comme un investissement dans le développement continu de travailleurs de l'aéronautique hautement qualifiés », a indiqué David Speirs, vice-président de la Gestion des actifs de Bombardier Avions commerciaux. « Nous sommes enchantés que les étudiants inscrits aux programmes d'aéronautique de l'Institut utilisent cet avion afin de soutenir leurs connaissances théoriques par une expérience pratique. Par exemple, les étudiants peuvent se familiariser avec le fonctionnement des circuits et d'équipements de l'avion, comme l'avionique, le démarrage et le ralenti des moteurs, ainsi que les fonctionnalités du groupe auxiliaire de bord (APU) ».

À propos des avions CRJ

Toutes les 10 secondes, un biréacteur régional CRJ Series décolle quelque part dans le monde. La gamme d'avions CRJ Series a transporté plus de 1,64 milliard de passagers pour devenir le programme de biréacteurs régionaux le plus populaire du monde - reliant les gens et les collectivités comme aucun autre appareil. Ces biréacteurs ont révolutionné l'aviation par leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité reconnues.

Les biréacteurs régionaux CRJ Series partagent les avantages d'éléments en commun qui assurent la souplesse des exploitants et leur permettent d'optimiser leurs flottes afin de répondre aux exigences particulières de chaque marché. Aucun autre avion régional n'offre ce potentiel. Optimisés pour les liaisons régionales moyen-courriers, ces avions procurent un avantage pouvant aller jusqu'à 10 pour cent sur le plan des décaissements d'exploitation comparativement aux avions à réaction concurrents.

Chacun des modèles d'avions CRJ présente ses propres avantages distincts. Les biréacteurs régionaux CRJ100 et CRJ200 aux coûts de propriété exceptionnels sont idéaux pour l'ouverture de nouvelles liaisons et de nouveaux marchés. Le biréacteur régional CRJ700 est l'avion le plus léger de sa catégorie, assurant efficacité, performance et économies de carburant impressionnantes, tandis que le biréacteur régional CRJ900 offre une très grande souplesse et est idéal pour les marchés en croissance. Le biréacteur régional CRJ1000, qui présente la plus grande capacité passagers de cette gamme d'avions, affiche les plus faibles coûts par siège-kilomètre sur le marché des avions régionaux et consomme jusqu'à 13 pour cent de moins de carburant que ses concurrents.

Depuis son lancement, la gamme de biréacteurs régionaux CRJ Series a stimulé le marché de l'aviation régionale. En Amérique du Nord seulement, elle représente plus de 20 pour cent de tous les départs par avion à réaction. À l'échelle mondiale, cette gamme d'avions assure plus de 200 000 vols par mois.

La gamme d'avions CRJ Series comprend plus d'une centaine de clients et exploitants dans une quarantaine de pays. La flotte mondiale de ces avions a accumulé plus de 45 millions d'heures de vol.

Bombardier a enregistré un total de 1 908 commandes fermes d'avions CRJ Series.

À propos de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) a été un catalyseur de la prospérité économique, sociale et environnementale dans la province, au pays et, de plus en plus, dans le monde. Comptant parmi les plus importants établissements d'enseignement postsecondaires en Colombie-Britannique, le BCIT voit près de 50 000 étudiants s'inscrire chaque année dans des domaines comme les sciences appliquées, les sciences naturelles, les affaires, l'informatique, l'ingénierie et les sciences de la santé.

Depuis 1964, le BCIT a accueilli et formé des générations d'experts, de professionnels et d'innovateurs qui ont imaginé, créé, développé et amélioré l'infrastructure de notre pays, accéléré son économie et accru son envergure. Aujourd'hui, le BCIT réinvente l'avenir de l'accès des étudiants, de l'enseignement et de l'apprentissage. Ses partenariats avec les collectivités et avec l'industrie aident à prévoir et à surclasser les forces du bouleversement technologique et permettent à ses étudiants de se démarquer dans un monde concurrentiel et changeant. La feuille de route éprouvée de BCIT en matière d'apprentissage appliqué et de recherche appliquée, de même que l'ampleur de ses programmes, offrent un terreau fertile pour la formation évoluée de la prochaine génération d'experts, et une source d'innovation et de nouvelles capacités pour le futur.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

