Bombardier fournira 21 tramways FLEXITY additionnels à Berlin

- Berlin accroît le plus vaste réseau de tramways d'Allemagne par l'ajout de tramways FLEXITY Berlin - Les tramways FLEXITY comprennent un système de freinage régénératif et des planchers bas qui facilitent l'accès aux passagers

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui la fourniture de 21 tramways BOMBARDIER FLEXITY Berlin additionnels à la ville de Berlin. Cette quatrième et dernière commande ferme lève toutes les options possibles d'un accord-cadre signé en 2006 avec la Régie des transports publics de Berlin (BVG) pour un maximum de 210 véhicules. La valeur de cette commande s'élève à environ 71 millions d'euros (76 millions de dollars US). BVG gère l'un des plus importants réseaux de tramways du monde dans cette ville en croissance rapide, et le plus important réseau de tramways en Allemagne. La régie utilisera ces tramways FLEXITY additionnels à plancher bas intégral pour accroître sa capacité de transport et ainsi répondre à l'augmentation constante du nombre de passagers.

Michael Fohrer, président du Conseil d'Administration de Bombardier Transport Allemagne et président, Locomotives et Véhicules Légers sur Rail, a dit : « Nous sommes heureux d'avoir reçu cette commande additionnelle. Elle représente un jalon important dans notre partenariat à long terme avec BVG. Elle constitue un appui solide à notre plateforme FLEXITY, grâce à sa performance exceptionnelle et à ses fonctionnalités qui améliorent le confort des passagers ».

À ce jour, 137 tramways Bombardier FLEXITY ont été livrés à temps et à l'entière satisfaction du client comme des passagers. Partie intégrante de l'offre de transport collectif de Berlin, le parc de tramways FLEXITY de BVG a parcouru en toute fiabilité 29 millions de km depuis sa mise en service en 2011, et cela avec 132 véhicules en service.

Le concept FLEXITY Berlin a prouvé sa valeur dans la collaboration de longue date avec BVG. Il s'agit en fait de l'un des plus importants accords-cadres de tramways en Europe. Ces tramways bidirectionnels de pointe mesurent 40 m de long et sont équipés d'un plancher bas intégral. La spécialité du véhicule de Berlin est le grand diamètre de ses roues qui prolonge leur durée de vie tout en offrant une hauteur d'entrée basse à 295 mm, ainsi qu'un espace passagers presque sans rampes. Ils comprennent en outre un système de freinage régénératif qui récupère l'énergie qui se perd normalement lorsque les véhicules freinent, pour la renvoyer ensuite au système de propulsion du véhicule. Ces véhicules primés et sûrs pour l'environnement offrent de grands espaces, des aires multifonctionnelles et la climatisation dans la zone passagers comme dans la cabine du conducteur.

Après la première commande de quatre prototypes en 2006 pour des essais, BVG a passé une première commande ferme de 99 tramways en 2009, suivie de 39 autres tramways en 2012 et de 47 véhicules additionnels en 2015. Pour améliorer le rendement de son parc, BVG met également à l'essai le système de diagnostic à distance myBTfleet de Bombardier à bord de quatre de ses tramways FLEXITY. Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent optimiser le service et la maintenance au moyen des données recueillies en temps réel dans le véhicule.

À ce jour, plus de 1 600 tramways FLEXITY à plancher bas intégral ont été vendus partout en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord.

