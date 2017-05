Bombardier fournira 33 voitures à double niveau TWINDEXX Vario de plus à Israel Railways

- Avec cette cinquième commande, le parc d'Israel Railways comptera au total 462 voitures à double niveau construites par Bombardier - Plus grand confort, capacité accrue et service plus fréquent pour le système de transport ferroviaire public d'Israël

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 10 mai 2017) -

Note aux rédacteurs : Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez visiter les liens suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/1094241_1.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/1094241_2.jpg

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat prévoyant la fourniture de 33 voitures à double niveau BOMBARDIER TWINDEXX Vario de plus à Israel Railways (ISR). La valeur de cette commande ferme, qui fait partie d'un accord-cadre signé en octobre 2010, s'élève à environ 56 millions d'euros (61 millions de dollars US). La fin de la livraison des nouvelles voitures est prévue pour février 2019.

Dr. Amir Itskovich, responsable des projets & responsable adjoint de l'ingénierie et du développement RoS, Israel Railways, a dit « Israel Railways fait face à une augmentation de demandes des passagers pour une capacité accrue et un service plus fréquent. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de recevoir du matériel roulant fiable et éprouvé de Bombardier afin de continuer à offrir plus de capacité à nos passagers. Nous attendons avec impatience de profiter de la tradition des livraisons à temps, et en qualité de Bombardier. »

Yossi Daskal, représentant principal de pays, Israël, Bombardier Transport, a dit : « Nous sommes enchantés de cet autre puissant vote de confiance de la part de nos partenaires chez ISR et fiers de jouer un rôle aussi important dans la modernisation et l'électrification continues du réseau ferroviaire d'Israël. Nous partageons, avec ISR, une vision puissante qui nous pousse à transformer cet écosystème et à répondre aux besoins de ce marché en croissance continue. »

Les nouvelles voitures sont une version améliorée de celles qui sont déjà exploitées par ISR. De la moquette est installée sur les deux niveaux et le train est équipé de technologies novatrices visant à améliorer le confort des passagers, comme un système d'information passager de pointe, une puissante climatisation et des bogies à suspension pneumatique secondaire; un système de sécurité permettant le départ du train seulement après la fermeture complète des portes rehaussera également l'expérience de voyage. Remorquée par les nouvelles locomotives électriques BOMBARDIER TRAXX AC commandées en 2015, chaque rame de huit voitures peut transporter plus de 1 000 passagers.

Ces trains populaires, créés à partir d'un concept éprouvé de plateforme, sont exploités partout en Europe et satisfont à toutes les normes courantes en matière de sécurité, de confort et d'efficacité. Ils seront très utiles pour atténuer le problème de la congestion en Israël.

Bombardier Transport, à titre de fournisseur de solutions complètes, exploite un centre d'entretien à Haïfa, là où 293 voitures à deux niveaux font actuellement l'objet d'une mise à niveau pour circuler à 160 km/h et fonctionner avec une traction électrique. L'assemblage final des huit rames, qui représentent le premier lot d'une commande ferme de mars 2016, débutera ce mois-ci dans les ateliers d'ISR à Be'er-Sheva.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier, TWINDEXX, TRAXX et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.