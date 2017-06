Bombardier fournira 83 Regio 2N supplémentaires pour l'Ile de France

- 125 Regio 2N neufs pour les voyageurs d'Île de France sur les lignes R, N et D - Un train extra-large à deux niveaux qui marie capacité en termes de places assises, confort et accessibilité

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 23 juin 2017) -

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant :

http://media3.marketwire.com/docs/Bombardier_Regio_2N_Train_IDF.JPG

http://media3.marketwire.com/docs/Bombardier_Regio_2N_Train_IDF_interior.jpg

Bombardier, chef de file de la technologie du rail, a reçu une commande de 83 trains à deux niveaux Regio 2N de SNCF pour le compte du Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF). Cette levée d'options représente environ 867 millions d'euros ($968 millions de dollars US), incluant une indexation calculée selon les principes applicables. Ces nouveaux trains, financés à 100% par le STIF, seront déployés à partir de fin 2019 sur la ligne N depuis la Gare de Paris Montparnasse et sur une partie de la ligne du RER D.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, avait annoncé son intention de commander des Regio 2N supplémentaires lors de sa visite du site de Bombardier à Crespin (Nord) en février dernier. A cette occasion, elle avait découvert le nouvel aménagement intérieur coloré et les spécificités techniques du train pour les conditions de circulation en Île de France tels que l'accessibilité à toutes les gares, des plateformes d'accès dégagées pour améliorer le flux des passagers vers les places assises, la climatisation, un système d'information dynamique et des prises électriques pour recharger les téléphones.

"Basé sur le succès de la plateforme de trains à deux niveaux BOMBARDIER ONMEO, chaque Regio 2N offre une capacité de 1000 passagers, ce qui apporte plus de confort et de places assises aux voyageurs d'Île de France. Cette commande bénéficie au site Bombardier à Crespin, à la Région Hauts-de-France et à l'industrie ferroviaire française », a déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport France.

Avec ces 83 Regio 2N supplémentaires et les 42 exemplaires commandés en décembre 2014 pour la ligne R, le STIF aura une flotte importante de 125 Regio 2N et pourra ainsi bénéficier de l'optimisation des couts d'exploitation et de maintenance de la plateforme OMNEO.

A ce jour, les Régions ont commandé un total de 341 rames de la plateforme OMNEO dans le cadre d'un contrat signé en 2010 avec SNCF pour le compte des Régions, portant sur un maximum de 860 rames. Cette plateforme permet de décliner des versions périurbaines, régionales et intercités. Les commandes sont réparties comme suit: 40 rames de version OMNEO Premium Grandes lignes pour la Normandie et 301 rames Regio 2N pour l'Auvergne-Rhône-Alpes (40), Bretagne (26), Centre-Val de Loire (14), Hauts-de-France (25), Île-de-France (125), Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire (13), Provence-Alpes-Côte d'Azur (16).

À propos de Bombardier Transport en France

Premier site industriel ferroviaire français, le site de Bombardier à Crespin (Nord) emploie 2000 salariés dont 500 ingénieurs et cadres. L'entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels parmi lesquels trois contrats emblématiques sont en cours de production : 1) l'OMNEO en versions Premium et Regio 2N, un train extra capacitaire à deux niveaux pour les Régions qui en ont commandé 341 exemplaires dans le cadre d'un contrat signé en 2010; 2) le Francilien, co-financé par SNCF et le STIF, un train suburbain ultra-moderne pour l'Ile-de-France entré en service en décembre 2009. 277 trains circulent sur les lignes P, L, J, K et H, cette dernière étant la plus ponctuelle du réseau SNCF Transilien en Ile-de-France; 3) Le RER NG, un contrat signé en 2017 dans le cadre d'un consortium pour l'Ile de France, qui circulera sur les RER E et D.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier et OMNEO sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.