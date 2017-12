Bombardier fournira des services de gestion des composants à Philippine Airlines pour ses avions Q400

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 13 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui que la société Air Philippines, exploitant de PAL Express, le transporteur affilié de Philippines Airlines, a signé un accord Smart Parts de huit ans portant sur la gestion des composants de la flotte de 12 nouveaux avions Q400 à deux classes de Philippine Airlines.

« Nous avons choisi le programme Smart Parts de Bombardier pour améliorer la gestion des pièces de notre nouvelle flotte d'avions Q400. Nous pourrons ainsi concentrer nos efforts sur l'offre d'un service de qualité à nos clients sur les courts trajets inter-îles en augmentant notre compétitivité en fournissant un confort cabine digne d'un jet » a dit Bonifacio U. Sam, président, PAL Express.

Cet accord comprend un éventail complet de services de gestion des composants, de maintenance, de réparation et de révision, de l'accès à une réserve de pièces de rechange située à un endroit stratégique et à des stocks de pièces entreposées à ses plaques tournantes principales, aux Philippines.

« Nous sommes heureux de constater qu'un nombre toujours croissant d'exploitants font confiance à nos solutions de gestion des composants. Nos clients voient rapidement les avantages de notre programme Smart Parts, a expliqué Todd Young, vice-président et directeur général, Services à la clientèle et Programme des avions Q400, Bombardier Avions commerciaux.

Le programme Smart Parts assure aux exploitants la prévisibilité des coûts et une disponibilité des pièces supérieure. Il est en outre extrêmement facile de l'adapter en fonction des différents modèles d'affaires de nos clients. Ce programme est un des nombreux services de gestion du portefeuille FlightAdvantage offert par Bombardier. »

Philippine Airlines a signé la commande ferme de cinq avions Q400 de en décembre 2016, et a exercé ses droits d'achats pour sept autres appareils durant le Salon de l'aéronautique de Paris 2017. Le 20 juillet 2017, Bombardier et Philippine Airlines ont souligné la livraison du premier avion Q400 de 86 sièges à deux classes au cours d'une cérémonie organisée dans les installations de Bombardier à Toronto (Canada), où ces biturbopropulseurs sont construits. Cet avion, le premier appareil à biturbopropulseurs de 86 sièges à deux classes du monde, est entré en service le 31 juillet 2017, arborant les couleurs de PAL Express.

À propos du programme Smart Parts

Bombardier Avions commerciaux a lancé le programme Smart Parts afin de fournir des solutions de gestion des composants pour ses avions Q400. Quelque 170 exploitants d'avions Q400 et C Series ont déjà adopté le programme Smart Parts.

À propos de Philippines Airlines

Philippine Airlines (PAL) est le transporteur national des Philippines. Première société aérienne commerciale en Asie, Philippine Airlines, dont le siège social est situé à Manille, célèbre son 76e anniversaire cette année. Exerçant ses activités à partir de ses centres aux aéroports internationaux de Ninoy Aquino, à Manille, de Mactan-Cebu, à Cebu, ainsi que de Clark et de Davao, Philippine Airlines possède une flotte de 88 avions et dessert 33 destinations aux Philippines, plus de 45 destinations ailleurs dans le monde.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images d'un avion Q400 arborant les couleurs de Philippine Airlines sont affichées avec le présent communiqué de presse à l'adresse www.bombardier.com.

Vous trouverez un document d'information sur l'avion Q400 dans l'espace média de BAC

Pour en savoir plus sur la société Philippine Airlines, rendez-vous sur le site Web www.philippineairlines.com

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section Fils RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, FlightAdvantage, Smart Parts, Q400 et Q Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/PAL_HIGH_REZ.jpeg