Bombardier lance le programme Smart Training pour offrir un apprentissage plus accessible

- Moyennant un versement mensuel fixe, le programme Smart Training offre aux techniciens l'accès illimité à des cours de formation technique - Bombardier propose aux exploitants d'avions un ensemble de cours techniques de base ou spécialisés par des instructeurs ayant une solide expérience pratique - Grâce à des programmes complets et personnalisés, Bombardier procure une formation efficace de calibre mondial dans un riche environnement d'apprentissage

LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 10 oct. 2017) - Bombardier a lancé aujourd'hui son nouveau programme Smart Training, qui permet aux techniciens abonnés de suivre autant de cours techniques qu'ils le souhaitent, et ce, aussi souvent qu'ils en ont besoin, aux centres de formation évolués de Bombardier, moyennant un versement mensuel fixe. Smart Training s'appuie sur les 20 années d'expérience de Bombardier en tant que chef de file de l'industrie en matière de formation aéronautique. Bombardier développe ses propres cours et forme chaque année plus de 3 000 clients.

« Non seulement Bombardier construit et entretient ses avions, mais elle tire également profit de ses connaissances d'équipementier d'origine pour fournir une expérience exceptionnelle de formation aéronautique », a déclaré Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle et de la Formation de Bombardier Avions d'affaires. « Smart Training porte cette expérience à un niveau supérieur, en permettant l'étalement des coûts de formation dans le temps et en éliminant les paiements préalables pour chaque cours. »

Les techniciens inscrits à Smart Training ont accès à toute une sélection de cours techniques donnés par des instructeurs expérimentés et qui peuvent être personnalisés en fonction de leurs besoins.

« Il n'y a pas de limite en ce qui a trait aux possibilités offertes aux techniciens dans ce programme. Un technicien peut choisir des cours techniques selon son niveau d'expertise et assister au même cours plusieurs fois », a ajouté M. Nureddin.

Bombardier propose des cours techniques et des cours de pilotage développés à l'interne par des instructeurs expérimentés et chevronnés qui pilotent ou entretiennent des avions. Bombardier offre une vaste sélection de formations adaptées, conçues en vertu des leçons tirées de l'exploitation de plus de 4 700 avions Bombardier en service.

À l'aide d'équipement et de méthodologie de dernière génération, Bombardier Avions d'affaires exploite 11 simulateurs de vol - six à Dallas, cinq à Montréal - dans ses deux centres de formation de premier ordre.

Pour en savoir plus sur les conditions du programme Smart Training, visitez le site de formation Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

