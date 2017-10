Bombardier lance une nouvelle offre Smart Services pour les clients des Avions d'affaires

- Adhésion ouverte aux nouveaux clients et, pour la première fois, aux clients existants de Bombardier - L'offre propose une couverture à la carte adaptée aux besoins de chaque exploitant et comprend maintenant la révision du train d'atterrissage et la maintenance non programmée

Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé la nouvelle offre Smart Services, son service facturé à l'heure de vol le plus concurrentiel. Développée en réponse directe aux réactions de la clientèle, la nouvelle offre Smart Services tire profit des 30 années du programme populaire Smart Parts et porte la protection du coût de remplacement des pièces et la prévisibilité budgétaire à un tout autre niveau de commodité et de rentabilité. Pionnière en matière de solutions après-vente novatrices, Bombardier est la première de l'industrie de l'aviation à offrir une protection facturée à l'heure de vol pour les composantes des systèmes de cellules avec le programme Smart Parts en 1986.

« Nous avons conçu cette offre dans l'intention qu'elle soit entièrement flexible et adaptée en réponse aux commentaires de nos clients. Notre programme Smart Parts offre la tranquillité d'esprit, grâce à une meilleure adaptabilité, à une personnalisation améliorée et à moins d'exclusions », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client, Bombardier Avions d'affaires. « La nouvelle offre Smart Services permet à nos clients d'adapter leur programme facturé à l'heure de vol à leurs besoins. C'est un autre exemple de l'expertise, de l'innovation et du soutien inégalés que nous fournissons comme équipementier d'origine, en aidant nos clients à maintenir leurs avions en parfait ordre de marche tout en maximisant leur rentabilité. »

La nouvelle offre Smart Services est proposée tant aux clients propriétaires d'avions entrant en service qu'aux clients existants qui exploitent des avions d'affaires Bombardier en service depuis moins de 20 ans.

Les clients inscrits à la nouvelle protection de pièces et services Smart Services bénéficient du réputé programme Smart Parts ainsi que du loisir de choisir parmi diverses autres options de protection sélectionnées : révision du train d'atterrissage, composants du système de cabine, coûts de main-d'œuvre programmée et non programmée liés au retrait de pièces en exploitation normale. Pour optimiser encore davantage la gestion des coûts, Bombardier offre l'adhésion à Smart Services pour un montant forfaitaire.*

Alors que la flotte de Bombardier Avions d'affaires continue de croître, la division élargit également son réseau de centres de service avec des stations de maintenance en ligne supplémentaires en Europe et de nouvelles installations à Tianjin, en Chine et à Biggin Hill, près de Londres. Le réseau dispose de l'équipement nécessaire au soutien des avions d'affaires Learjet, Challenger et Global et est relié au Centre de réponse à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et à son équipe de soutien à la clientèle de calibre mondial.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada, et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Global, Learjet, Smart Parts et Smart Services sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

* Sous réserve des conditions du contrat avec le client.

