Bombardier lance une nouvelle plateforme de locomotives au salon Transport Logistic 2017

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a présenté sa nouvelle plateforme de produit pour le secteur des locomotives au salon Transport Logistic à Munich aujourd'hui. Les nouvelles locomotives BOMBARDIER TRAXX MS3 (polycourant) et DC3 (à courant continu) s'ajoutent à la locomotive BOMBARDIER TRAXX AC3, qui fonctionne sur le courant alternatif, complétant ainsi cette plateforme de produit. Tandis que la locomotive MS3 peut fonctionner avec les quatre tensions standard les plus fréquentes en Europe, la version DC3 peut être exploitée sur les lignes alimentées en courant continu, par exemple en Italie et en Pologne. Avec cette nouvelle plateforme de locomotives, Bombardier propose maintenant la gamme de locomotives électriques la plus complète et la plus moderne sur le marché.

Michael Fohrer, président, Locomotives et véhicules légers sur rail, de Bombardier Transport, affirme : « Notre nouvelle plateforme de locomotives offre aux exploitants des solutions qui conviennent à tous les systèmes d'électrification. Ses principaux avantages sont sa puissance de traction, son fonctionnement économique et écologique, et l'existence de variantes sur mesure. Notre nouvelle plateforme permettra aux exploitants, en Europe, d'utiliser la fonction du dernier kilomètre (Last Mile) pour franchir les tronçons de voie non électrifiés dans les ports et aux frontières et pour continuer de fonctionner en cas de panne de courant. »

En comparaison aux locomotives similaires de la gamme, ces nouvelles locomotives TRAXX offriront de meilleures performances. Elles pourront tirer une voiture de plus, et elles seront 1,9 pour cent plus efficaces. Pour leurs exploitants, cela représente des économies de l'ordre de 170 000 euros sur leur durée de vie de 30 ans. En outre, un mode économie permet au conducteur d'arrêter des moteurs de traction individuellement lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour réduire la consommation d'énergie de cinq pour cent. La conception modulaire des locomotives simplifie et accélère l'entretien et les réparations, et contribue ainsi à réduire les temps d'arrêt.

Les nouvelles locomotives sont basées sur la plateforme TRAXX, qui obtient beaucoup de succès depuis 15 ans et dont 1 750 exemplaires sont actuellement en service en Europe. Les caractéristiques des locomotives MS3 et DC3 sont dérivées plus particulièrement de celles de la locomotive TRAXX AC3, dont 280 exemplaires ont été vendus jusqu'à maintenant.

Venez nous voir au salon Transport Logistic 2017 qui se tient au centre des expositions de Munich du 9 au 12 mai. Le stand FGL 703/1, de Bombardier, se trouve dans l'aire d'exposition extérieure.

