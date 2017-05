Bombardier livre le premier avion CS300 à SWISS, le premier exploitant d'appareils C Series

- SWISS devient la première compagnie aérienne à intégrer les deux modèles d'avions C Series à sa flotte - Le CS300 sera exploité depuis Genève, en Suisse

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 mai 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui que la Swiss International Air Lines (SWISS) a reçu son premier avion CS300 aux installations de Bombardier à Mirabel (Canada), où les appareils C Series sont construits. Lorsque l'avion fera son premier vol commercial, dans quelques jours, SWISS deviendra la première ligne aérienne à exploiter les deux modèles d'avions C Series. SWISS utilisera ce nouvel avion CS300 en Suisse romande, à l'ouest du pays, à partir de Genève.

« Nous sommes très fiers de livrer le premier avion CS300 à SWISS, aujourd'hui. L'excellence de SWISS en innovation technologique et en exploitation est reconnue. Cette compagnie est un partenaire extraordinaire pour le programme d'avions C Series. SWISS collabore avec nous depuis le début du projet C Series et nous tenons à la remercier pour son appui continu, a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. Cette nouvelle livraison illustre l'engagement de Bombardier à livrer des avions révolutionnaires et très performants, offrant la meilleure expérience de vol au monde pour relier les collectivités! »

« Le programme d'avions C Series continue d'avoir le vent dans les voiles, notamment grâce à sa mise en service réussie auprès de SWISS. Aujourd'hui, cette ligne aérienne devient la première à recevoir les deux modèles d'avions, le CS100 et le CS300, a déclaré Rob Dewar, vice-président, Programmes des avions C Series, Bombardier Avions commerciaux. Les avions C Series présentent une excellente fiche de performance en service à ce jour, et nous sommes confiants que SWISS bénéficiera d'une entrée en service réussie avec le CS300, également. »

« Après l'intégration réussie d'un premier appareil Bombardier CS100 à notre flotte, à l'été 2016, nous sommes heureux de recevoir notre premier avion CS300, a dit Thomas Klühr, président-directeur général de SWISS. Avec ses 20 sièges additionnels, ce second modèle de la famille C Series complète parfaitement notre flotte actuelle. Nous avons maintenant une gamme d'avions optimale pour nos services européens à courte et à moyenne distance. Notre premier CS300 sera d'abord exploité à partir de Genève puisque son confort supérieur convient à merveille à cet important segment de voyageurs, a ajouté M. Klühr. D'ailleurs, notre flotte basée à Genève sera bientôt composée exclusivement d'avions C Series de Bombardier. »

L'entrée en service du premier avion CS300 à SWISS est prévue pour le 1er juin 2017 et ce vol commercial inaugural transportera des passagers de Genève à Heathrow. Au total, SWISS prendra livraison de 30 avions CS100 et CS300.

À ce jour, Bombardier a livré douze avions C Series, dont neuf à SWISS. airBaltic exploite déjà trois avions CS300.

L'avion C Series est fabriqué par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Les photos de la cérémonie de livraison et de l'avion CS300 arborant les couleurs de SWISS seront affichées, avec ce communiqué, sur le site bombardier.com.

Pour plus de renseignements sur SWISS, visitez le site www.swiss.com.

Vous trouverez un document d'information sur le programme des avions C Series dans l'espace média de BAC.

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section de fil RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, C Series, CS100, CS300 et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.