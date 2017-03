Bombardier livre le sixième avion CS100 à SWISS

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) - Bombardier a livré aujourd'hui à Swiss International Air Lines (SWISS), le sixième avion CS100, soit la plus petite variante du programme d'avions C Series. Bombardier a maintenant livré un nombre total de huit avions C Series, soit six CS100 à SWISS et deux CS300 à airBaltic.

« Nous sommes très fiers de livrer aujourd'hui à Swiss un autre avion C Series et de continuer à bâtir sur l'élan engendré par la mise en service réussie des avions C Series en 2016, a dit Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux. Tel que prévu, nous continuons à accélérer la production des avions C Series et la cadence de livraison augmentera au second semestre de l'année 2017. »

L'avion C Series continue de démontrer une solide performance opérationnelle auprès de SWISS et airBaltic et a accumulé plus de 5500 vols.

« Les avions de ligne C Series obtiennent d'excellentes performances en service jusqu'à maintenant, a affirmé Rob Dewar, vice-président du programme C Series de Bombardier Avions commerciaux. Le PW1500 alimentant le C Series démontre une solide performance opérationnelle et je suis confiant que l'avion continuera à surpasser les attentes à la fois des clients et des passagers. »

À propos des avions C Series

Les avions C Series sont les seuls avions optimisés pour le segment de marché des appareils de 100 à 150 places, ce qui est à la base de leur proposition économique et de leurs performances exceptionnelles, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'exploitation d'avions monocouloirs. Les avions C Series sont construits par la Société en commandite Avions C Series, filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

Composée de l'avion CS100 et de l'avion CS300 de plus grande capacité, la gamme d'avions C Series constitue une fusion de la performance et de la technologie. Le résultat? Des avions qui offrent des performances et des caractéristiques inégalées sur le segment de marché des avions de 100 à 150 places et des coûts par passager de 18 pour cent inférieurs, ce qui en fait les candidats idéaux pour compléter des flottes d'avions monocouloirs de plus grande capacité. Les sociétés aériennes peuvent maintenant exploiter des liaisons auparavant non rentables ni même possibles. L'amélioration de la distance franchissable de plus de 20 pour cent sur des aéroports en haute altitude et au climat chaud - comme Denver, Mexico ou Lhassa - est maintenant confirmée.

Bombardier a établi une nouvelle norme en fait de conception et de polyvalence de la cabine pour assurer une expérience passagers incomparable. Dotés de sièges, de coffres de rangement et de hublots plus grands, les avions C Series proposent une sensation d'espace digne des gros-porteurs qui procure aux passagers un confort inégalé.

Les avions CS100 et CS300 ont en commun plus de 99 pour cent de leurs pièces, ainsi que la même qualification de type. Le moteur révolutionnaire PurePowerMD PW1500G de Pratt & Whitney, combiné à l'aérodynamique évoluée de l'avion, permet une réduction de la consommation de carburant, du bruit et des émissions, faisant des avions C Series les avions les plus conviviaux pour les collectivités.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, C Series et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.