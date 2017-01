Bombardier livre sa première navette automatisée INNOVIA APM 300 sur le marché chinois

- Le véhicule INNOVIA APM 300 entrera en service sur la ligne 8 du métro de Shanghai - Ce système respectueux de l'environnement a été conçu pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte environnementale tout en augmentant la capacité de passagers de la ligne

BERLIN, ALLEMANGNE--(Marketwired - 12 jan. 2017) -

Note aux rédacteurs : Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez visiter les liens suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/1082539_1.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/1082539_2.jpg

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, célèbre la livraison de la première navette automatisée BOMBARDIER INNOVIA APM 300 à la ville de Shanghai. Premier du type en Chine, ce véhicule a été commandé en juin 2015 par Shanghai Shentong Metro Group Co. Ltd., dans le cadre de l'achat d'un système de navettes automatisé clé en main de 44 véhicules INNOVIA APM 300. Ces nouveaux véhicules entreront en service cette année dans le cadre de la phase 3 du projet de la ligne 8 du métro de Shanghai, un système de navettes automatisé sans conducteur à deux voies surélevées de 6,6 km qui reliera l'important district résidentiel de Pujiangzhen à la station de correspondance Shendu sur la ligne 8.

Jianwei Zhang, président de Bombardier Chine, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer que notre système INNOVIA APM 300 sera mis en service sur l'un des marchés urbains les plus dynamiques et importants du monde. Nous sommes très reconnaissants de l'énorme travail effectué par nos équipes, et de la confiance et du soutien accordés par notre partenaire stratégique à long terme, Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd, ce qui a rendu possible la livraison du système de navettes automatisé à temps, au niveau de qualité souhaité et dans le cadre du budget. Nous sommes prêts à apporter tout le soutien nécessaire durant la phase d'exploitation, et je suis sûr que nous verrons d'autres systèmes de navettes automatisés de Bombardier à Shanghai et dans d'autres villes chinoises. »

Le système INNOVIA APM 300 est la toute dernière génération de technologie extrêmement fiable de navette automatisée de Bombardier. Son système de propulsion lui permet d'atteindre une vitesse de 80 km/h, tandis que sa suspension et son système de guidage de pointe, associés à des pneus en caoutchouc, réduisent le bruit et les vibrations pour un confort exceptionnel. Combiné au système intégré de commande de trains basée sur les communications (CBTC) BOMBARDIER CITYFLO 650, le système INNOVIA APM 300 augmentera la capacité de la ligne en réduisant sans risque les intervalles entre chaque véhicule voyageant sur la ligne. Bombardier a déjà fourni à la Chine sa technologie INNOVIA APM 100 avec un système à Pékin et un second à Guangzhou.

Bombardier entretient un partenariat à long terme avec le métro de Shanghai. Jusqu'à présent, Bombardier et ses coentreprises ont livré, ou livreront 1 608 voitures pour le métro de Shanghai, équipées du système de propulsion et des systèmes auxiliaires BOMBARDIER MITRAC; la société est aussi en charge du service de maintenance de la majorité de ces voitures de métro.

Reconnue comme l'entreprise de transport ferroviaire étrangère la plus performante en Chine, Bombardier compte six coentreprises et sept entreprises entièrement sous contrôle étranger. Ensemble, ces coentreprises ont fourni plus de 3 500 voitures de transport de passagers à grande vitesse, 560 locomotives électriques à très grande puissance pour le transport de marchandises et plus de 2 000 voitures de métro pour le marché croissant du transport collectif urbain en Chine. Toutes ces voitures sont dotées de technologie de propulsion conçue par Bombardier. La technologie de propulsion de Bombardier est en outre fournie à de nombreux tiers constructeurs de voitures de métro et utilisée dans 21 villes chinoises.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 400 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier, CITYFLO and L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.