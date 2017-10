Bombardier met en valeur ses technologies et services ferroviaires de pointe à l'assemblée annuelle et EXPO APTA 2017

- Une expérience immersive des solutions de transport urbain inégalées de Bombardier pour les visiteurs - Présentation d'une technologie primée de protection des travailleurs ferroviaires avec démonstration en personne - Bombardier fait ressortir les avantages mesurables de son offre de services globale

ATLANTA, GÉORGIE--(Marketwired - 9 oct. 2017) - Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a inauguré aujourd'hui sa participation à l'assemblée annuelle et EXPO 2017 de l'American Public Transportation Association (APTA) à Atlanta, en Géorgie. Du 9 au 11 octobre, Bombardier y présentera ses solutions de mobilité urbaines sous le thème We Move Cities (nous faisons avancer les villes).

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : Bombardier Transportat à l'APTA 2017 à Atlanta

« Encore une fois, nous démontrons à l'EXPO APTA nos innovations technologiques et solutions ferroviaires qui redéfinissent l'avenir du transport urbain en Amérique du Nord, a déclaré Benoît Brossoit, président, Amériques, Bombardier Transport. En tant que leader de l'innovation dans le secteur, nous avons créé spécifiquement pour les villes une gamme complète de solutions tournées vers l'avenir. Ces solutions intelligentes aident les villes à respirer, favorisent une croissance économique durable et mettent à la disposition des citoyens des moyens de transport de grande qualité et confortables. »

La participation de Bombardier Transport à l'EXPO APTA sera axée sur une expérience de réalité virtuelle immersive permettant aux visiteurs de voyager dans une représentation en 3D d'Atlanta et de voir comment la technologie d'avant-garde de Bombardier assure la mobilité des villes. Les solutions novatrices en vedette dans cette présentation inédite sont notamment la plateforme de métro BOMBARDIER MOVIA Maxx, le système léger sur rail BOMBARDIER FLEXITY 2 et le système sur voies surélevées qui domine le secteur, BOMBARDIER INNOVIA Monorail 300. Parfaitement intégrées à l'écosystème de transport urbain, ces technologies à valeur ajoutée améliorent l'expérience pour les passagers et font grimper le taux d'utilisation.

Un autre aspect important mis en lumière par la présentation sera l'offre de services globale de Bombardier et les avantages mesurables qu'en retirent les autorités de transport. L'équipe Services de Bombardier est renommée pour la fourniture et le soutien de systèmes de transport à l'échelle des Amériques accompagnés d'une gamme complète de services, allant de l'exploitation et la maintenance de parcs, à ses programmes de remise à neuf et de modernisation et à ses solutions technologiques et de gestion des stocks. Avec une technologie de maintenance et signalisation novatrice comme le système BOMBARDIER OPTIFLO, Bombardier améliore le rendement tout en aidant à réduire les coûts de maintenance des actifs ferroviaires en plus d'améliorer leur disponibilité.

La technologie primée TRACKSAFE de Bombardier sera en vedette cette année. Le mardi 10 octobre à 13 h 30, des représentants de la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) et de Bombardier présenteront les résultats de leur projet de démonstration; ce projet consistait à implanter cette technologie dans le but de réduire les dangers liés à la maintenance des voies tout en améliorant la sécurité, la productivité et le service ferroviaire. Pour en savoir plus et pour voir cette innovation révolutionnaire de leurs propres yeux, les participants de l'assemblée annuelle pourront s'inscrire à une visite guidée, le mercredi 11 octobre à 13 h 15, de la station North Springs de la MARTA où la technologie TRACKSAFE aide à assurer la sécurité des travailleurs en bordure de voie.

Venez nous voir à l'EXPO APTA. Nous serons au kiosque 8731 dans la salle C du 9 au 11 octobre.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

