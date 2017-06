Bombardier nomme Michael Ryan président, Aérostructures et Services d'ingénierie; Jean Séguin prendra sa retraite

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 juin 2017) - Bombardier Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Ryan au poste de président, Aérostructures et Services d'Ingénierie à compter du 1er juillet 2017. M. Ryan, qui occupait auparavant le poste de directeur général des installations d'Aérostructures de Bombardier à Belfast, succèdera à Jean Séguin qui prendra sa retraite après une carrière de 36 ans remplie de succès chez Bombardier. M. Ryan relèvera directement d'Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier Inc.

« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de Michael qui se joint à l'équipe de haute direction de Bombardier, a dit M. Bellemare. Ses solides compétences en leadership, sa grande expérience de l'industrie aéronautique et ses résultats d'exécution font de lui le meilleur choix pour diriger les activités d'Aérostructures de Bombardier alors que nous poursuivons la transformation de notre entreprise. »

Michael Ryan s'est joint à Bombardier par le biais de l'acquisition de Short Brothers plc en 1989, et il a occupé un certain nombre de postes de leadership dont celui de directeur général, Production de matériaux composites de pointe; directeur général, Fabrications; et directeur général, Approvisionnement de Bombardier Aéronautique. Dans son plus récent poste, celui de vice-président et directeur général des installations de Bombardier à Belfast, M. Ryan a soutenu la conception, le développement et l'accélération de la production de certains des programmes de Bombardier ayant connu la plus forte croissance.

Jean Séguin prendra sa retraite au terme d'une longue et fructueuse carrière chez Bombardier. En plus de jouer un rôle clé dans le plan de redressement de l'entreprise en améliorant la productivité et en réduisant les coûts des activités d'Aérostructures, M. Séguin a été un élément essentiel du développement de nombreux programmes de Bombardier parmi les plus couronnés de succès.

« Jean a largement contribué à transformer le portefeuille de produits de Bombardier et à améliorer notre efficacité opérationnelle, a dit M. Bellemare. Son leadership et sa vision nous ont aidés à faire de Bombardier un leader mondial à la fois sur le marché des avions d'affaires et sur celui des avions commerciaux. Je le remercie pour ses nombreuses contributions au succès de Bombardier et lui souhaite une longue et belle retraite en santé. »

