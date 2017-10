Bombardier offre un système Internet haute vitesse 4G air-sol sur les avions d'affaires Bombardier afin d'améliorer la connectivité pour les passagers

- L'installation du système Internet 4G sur les avions Challenger neufs et en service commence cette année - Le système Internet haute vitesse 4G doté de la plateforme Gogo AVANCE L5 procure la couverture Internet air-sol la plus rapide et la plus fiable disponible pour les avions d'affaires aujourd'hui en Amérique du Nord - Bombardier et Duncan Aviation collaborent pour apporter la connectivité Internet haute vitesse 4G aux avions Challenger en service

Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui qu'elle offrira cette année le système Internet sans-fil 4G air-sol de dernière génération de Gogo Business Aviation - le système Gogo AVANCE L5 - sur les biréacteurs d'affaires Bombardier, en commençant par la gamme d'avions Challenger. Bombardier offrira à ses clients le nouveau système Internet sans-fil 4G de haute performance en cabine, dont le montage sera possible à l'avance sur les nouveaux avions Challenger, ainsi qu'en option de montage en rattrapage sur les biréacteurs Challenger en service. Les clients pourront faire installer le système en rattrapage dans tous les centres de service Bombardier et aux établissements de Duncan Aviation aux États-Unis.

« L'Internet sans-fil haute vitesse est une priorité pour nos clients et, une fois de plus, Bombardier se place en tête de l'industrie en rehaussant l'expérience de vol en cabine », a déclaré Brad Nolen, vice-président, Communications et marketing, Bombardier Avions d'affaires. « Nous sommes ravis d'offrir à nos clients des systèmes de connectivité de pointe pour les nouvelles livraisons et de travailler avec Duncan Aviation pour les options de montage en rattrapage aux centres de service Bombardier et aux établissements de Duncan Aviation. »

Le nouveau service 4G beaucoup plus rapide utilisera le système Gogo AVANCE L5, léger et compact, et sera relié au réseau terrestre Gogo Biz 4G de plus de 250 tours, assurant une connectivité fiable sur la partie continentale des États-Unis et sur de larges zones du Canada et de l'Alaska. Conçu spécialement pour les avions d'affaires, ce système offre des applications de connectivité évoluées, comme la diffusion audio et vidéo en continu, une navigation Web plus rapide et l'accès à un réseau privé virtuel (VPN) ainsi qu'aux courriels avec pièces jointes, assurant une expérience utilisateur grandement améliorée.

« Nous comprenons à quel point nos clients tiennent à rester connectés, et nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Bombardier dans ce programme pour proposer la dernière génération de systèmes de connectivité en vol sur le marché », a affirmé Mike Minchow, vice-président des Ventes de service de Duncan Aviation.

À propos de Duncan Aviation

Duncan Aviation est un fournisseur de services aéronautiques, qui répond aux besoins d'institutions gouvernementales, d'exploitants d'affaires et d'autres fournisseurs de services en matière d'aviation. Ses services comprennent les inspections majeures et mineures de cellules, la maintenance du moteur, les modifications majeures en rattrapage pour les systèmes de cabine et de poste de pilotage, des services complets de peinture et d'aménagement intérieur, ainsi que les ventes et acquisitions d'avions d'occasion. Duncan Aviation dispose également d'experts en solutions des composantes d'avions à l'échelle internationale accessibles 24 h/24, 7 j/7, toute l'année durant, au +1 402-475-4125. Ces experts peuvent gérer tout problème de système d'avion en offrant des échanges immédiats, des pièces durables, des pièces en prêt ou des réparations et révisions d'avionique, d'instruments ou d'accessoires. Pour en savoir plus sur les services de Duncan Aviation, composez le +1 402.475.2611 ou visitez le site www.DuncanAviation.aero.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada, et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

