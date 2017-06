Bombardier poursuit son élan et conclut le Salon du Bourget avec succès

- Commandes et engagements pouvant aller jusqu'à 2 milliards $US

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a conclu avec succès la semaine du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris où les représentants de la compagnie ont eu l'occasion de rencontrer des clients de partout au monde. Des contrats annoncés prévoient des commandes et engagements jusqu'à 2 milliards de dollars américains.

« Nous terminons le salon avec un élan soutenu et je suis honoré du niveau d'activités et de l'intérêt qui est porté à tous nos programmes d'avions, » a déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux.

« Avec notre portfolio de produits unique, nous sommes le chef de file du segment de marché sous les 150 sièges et les commandes et engagements pour plus de 60 avions Q400 qui ont été annoncés pendant le salon témoignent que Bombardier dispose déjà de solutions novatrices qui répondent aux exigences du marché pour des biturbopropulseurs plus grands et plus performants. »

Bombardier a également profité de l'occasion pour exposer l'avion CS300 en compagnie de l'opérateur de lancement airBaltic.

« Alors que l'élan du succès de la première année en service du C Series se poursuit, nous sommes satisfaits que les compagnies aériennes des quatre coins du monde démontrent un intérêt grandissant envers l'avion. Ils reconnaissent la performance du C Series et entendent parler de la rétroaction extrêmement positive que nous recevons de la part des passagers et de nos opérateurs de lancement, » a ajouté Fred Cromer.

Le 21 juin 2017, Ilyushin Finance and Co. (IFC) et une compagnie aérienne qui souhaite conserver l'anonymat ont signé une entente de principe visant la location de six avions CS300. IFC a commandé 20 avions CS300 dans le cadre d'une entente avec Bombardier en 2013.

L'avion C Series est fabriqué par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

