Bombardier présente l'avion d'affaires sur mesure le plus large de l'industrie au congrès et salon annuel 2017 NBAA

- Le quatrième véhicule d'essais en vol de l'avion Global 7000, surnommé "L'Architecte", présenté dans l'aire d'exposition statique de Bombardier - Le Global 7000 sera le premier biréacteur d'affaires doté de quatre espaces habitables distinctes avec une cuisine complète et d'une suite de repos réservée à l'équipage - Les huit premiers avions de clients progressent en douceur sur la chaîne de montage finale et les activités de production de l'intérieur s'accélèrent - Le calendrier de développement et de certification est en bonne voie pour l'entrée en service à la seconde moitié de 2018

Bombardier Avions d'affaires a présenté l'Architecte, son quatrième véhicule d'essais en vol du programme Global 7000 (FTV4), au congrès et salon annuel de la National Business Aviation Association (NBAA), à Las Vegas. Le FTV4 est le premier avion Global 7000 à être présenté dans un événement public et le premier véhicule d'essais en vol à être équipé d'un aménagement intérieur de cabine. L'avion servira à valider l'expérience passagers globale, notamment en ce qui a trait au système de gestion cabine et aux options de divertissement, aux commodités et aux fauteuils nouvellement conçus dans les quatre espaces habitables, à la zone de repos pleine grandeur de l'équipage et à la cuisine pour la préparation de repas gastronomiques.

FTV4 s'est rendu un vol jusqu'à Las Vegas après son vol inaugural réussi le 28 septembre 2017, où toutes les commandes de vol ont été actionnées et où tous les systèmes testés ont livré les performances attendues.

« Le FTV4, premier avion d'essais à être doté d'un aménagement intérieur, joue un rôle unique dans la validation de l'expérience de vol. Il confirmera le confort et le design intérieur sans pareils que nos clients peuvent attendre de cet avion d'affaires révolutionnaire », a déclaré Michel Ouellette, vice-président principal du programme des avions Global 7000 et Global 8000. « Les essais au sol rigoureux effectués sur le banc d'essai de l'aménagement intérieur et la validation en vol prochaine nous préparent pour la certification de l'aménagement intérieur. Nous avons déployé d'énormes efforts afin de faire de l'avion Global 7000 un biréacteur d'affaires incomparable. »

Avant son premier vol, l'aménagement intérieur du FTV4 a été validé au sol sur un banc d'essai Bombardier unique qui reproduit les conditions de vol selon les mouvements de la cellule et les charges de vol, à l'aide d'un fuselage de série monté sur un lit pneumatique. Ce processus a permis de valider l'ajustement et le fini des éléments de l'aménagement intérieur bien avant son installation effective à bord du FTV4. Bombardier utilise maintenant cet outil clé pour le processus d'installation de l'aménagement intérieur de ses avions de série pour assurer l'efficacité opérationnelle et une expérience sans compromis pour ses clients.

La production de l'aménagement intérieur des avions Global 7000 destinés à des clients est en cours au Centre d'excellence de Bombardier à Montréal. L'atelier récemment inauguré accueille maintenant des constructeurs d'armoires, des menuisiers, des rembourreurs et du personnel de soutien spécialisé. Ces experts font appel à des technologies évoluées pour la fabrication des fauteuils et des armoires, comme le découpage, le ponçage et le polissage automatisés. Les travaux sur les avions non aménagés à l'usine de Bombardier à Toronto (Ontario), au Canada, se sont également accélérés, avec huit avions de clients qui progressent en douceur sur la chaîne de montage finale.

« Nos véhicules d'essais en vol Global 7000 continuent de subir des essais rigoureux à notre centre d'essais en vol de calibre mondial de Wichita (Kansas) », a indiqué François Caza, vice-président du Développement de produit et ingénieur en chef à l'Ingénierie du développement de produits. « Après avoir volé près de 900 heures, l'avion continue de très bien performer et de présenter un degré élevé de fiabilité. Les domaines de l'enveloppe de vol et la performance des systèmes, y compris à des températures extrêmes, ont fait l'objet d'essais. Les résultats ont révélé une maturité qui soutient pleinement les activités de certification planifiées. »

Le FTV5, surnommé le « Chef-d'œuvre », est le cinquième et dernier véhicule d'essais en vol dans le programme de validation en vol de l'avion Global 7000. Les derniers préparatifs vont bon train pour le premier vol du FTV5 à l'usine de Bombardier à Toronto. Le FTV5 servira à effectuer des essais de maturité supplémentaires pour assurer une entrée en service solide en 2018.

À propos de l'avion Global 7000

À travers un design visionnaire et des performances supérieures, l'avion Global 7000 redéfinit l'expérience de l'avion d'affaires. Doté de quatre espaces habitables distincts et d'une aire de repos réservée à l'équipage, il se démarque parmi les biréacteurs d'affaires par son espace, son confort et la grande polyvalence de son design personnalisable. Son système de divertissement en cabine à la fine pointe de la technologie, combiné à la connexion Internet à bande Ka de très haute vitesse, permet aux passagers de diffuser du contenu à haute définition et de profiter d'une expérience de divertissement fiable.

Le design évolué de l'aile de l'avion Global 7000 a été conçu pour optimiser la vitesse, la distance franchissable et le contrôle de l'avion afin d'assurer un vol exceptionnellement en douceur. Avec sa capacité ultra long-courrier de 7 400 milles marins (13 705 km) à Mach 0,85, il peut transporter huit passagers sans escale*, de Londres à Singapour ou de Dubaï à New York, avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,925.* Chef-d'œuvre de conception créative et avisée, par son style et ses performances supérieures, l'avion Global 7000 devient la référence de l'expérience la plus exceptionnelle dans l'aviation d'affaires.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada, et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

* Dans certaines conditions d'exploitation.

Bombardier, Global, Global 7000 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

