Bombardier présente sa superbe cabine Premier pour avions Global 5000 et Global 6000 au marché américain à l'occasion du salon annuel NBAA

- La luxueuse cabine Premier procure aux passagers l'expérience de vol la plus confortable de l'industrie - Une esthétique sobre amplifie la sensation d'espace dans un intérieur de cabine qui est déjà le plus large de sa catégorie - Des fauteuils cousus à la main, une ergonomie intelligente, un office rationalisé et la connectivité sans fil à bande Ka la plus rapide de l'industrie créent un environnement somptueux et productif unique - Bombardier fait également la démonstration de la souplesse de l'aile et des caractéristiques de vol en douceur du biréacteur Global 6000 dans l'aire d'exposition statique

LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 8 oct. 2017) - Bombardier a présenté aujourd'hui sa spectaculaire nouvelle cabine Premier destinée aux avions Global 5000 et Global 6000 aux clients des États-Unis pour la première fois. Le haut degré de raffinement visuel et fonctionnel du nouvel intérieur est présenté à bord d'un avion Global 6000 en exposition statique au salon annuel 2017 de la National Business Aviation Association (NBAA) à Las Vegas (Nevada), du 10 au 12 octobre 2017.

« Chez Bombardier, nous comprenons que nos clients voient au-delà des capacités de performance supérieures lorsqu'ils sélectionnent un avion. Nos biréacteurs d'affaires sont reconnus de longue date pour le confort exceptionnel de leur cabine et pour leurs commodités de pointe; notre intérieur de cabine Premier élève cette norme à un niveau jamais atteint », a déclaré Brad Nolen, vice-président du marketing et des communications de Bombardier Avions d'affaires. « Nous sommes enchantés de présenter pour la première fois notre intérieur Premier remarquable à nos clients américains et internationaux ici, au salon de la NBAA. »

Le nouvel intérieur Premier mêle le design contemporain, les matériaux luxueux et l'exécution impeccable à un confort exceptionnel, s'inspirant des niveaux supérieurs de confort et de productivité de la cabine de l'avion Global 7000. Il établit une esthétique unifiée dans tout le portefeuille d'avions Bombardier.

L'esthétique raffinée vient s'ajouter au système de gestion cabine évolué et à la connectivité à bande Ka de l'intérieur Premier, qui s'intègrent en toute transparence aux lignes épurées de la cabine. La fonctionnalité inégalée de la cabine, commune à toute la gamme d'avions Global, comprend un système de gestion cabine sophistiquée et la connectivité en vol sans fil à bande Ka, la plus rapide dans le ciel. Combinées, ces technologies permettent aux passagers d'être aussi productifs dans les airs que dans leur bureau ou leur salon. Le système de gestion cabine intuitif peut être contrôlé à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, par exemple, et le service sans-fil rapide comme l'éclair permet aux passagers d'utiliser FaceTime® ou de visionner des films en continu sans problème.

La cabine Premier, combinée au profil d'aile unique des avions Global, procure aux passagers l'expérience de vol la plus confortable de l'industrie. Avec une flexibilité supérieure de l'aile et une charge alaire plus élevée, les avions Global offrent un vol exceptionnellement en douceur. Les clients et les visiteurs auront l'occasion de l'observer exclusivement au salon de la NBAA cette année, avec une démonstration de la flexibilité de l'aile dans notre espace d'exposition statique.

Avion Global 5000 : Chaque détail de l'avion Global 5000 et de sa cabine Premier a été conçu méticuleusement pour livrer une expérience d'avion privé exceptionnelle. Avec une cabine de près de 30 cm (1 pi) plus large que son plus proche concurrent, combinée à une aile de conception évoluée qui optimise la vitesse, l'autonomie et le contrôle, l'avion Global 5000 procure un confort maximal et un vol remarquablement en douceur et confortable.

Avion Global 6000 : L'élégance et la performance se rencontrent pour livrer une expérience inégalée à bord de l'avion Global 6000. Habilement dessiné pour laisser une impression durable, le biréacteur d'affaires Global 6000 est doté de l'intérieur de cabine Premier réalisé intelligemment pour assurer un équilibre entre luxe et productivité. La connectivité Internet en vol la plus rapide de l'industrie dans le monde entier* combinée à un système de gestion cabine complet assure aux passagers du divertissement et une connexion en permanence*. Avec la cabine la plus large de sa catégorie et un vol en douceur procurant un confort exceptionnel, l'avion Global 6000 offre l'expérience la plus raffinée que vous puissiez attendre d'un avion d'affaires.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

