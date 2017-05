Bombardier présente ses solutions de mobilité urbaine au Sommet mondial des transports publics 2017 de l'UITP à Montréal

- Bombardier présente sa stratégie et sa vision pour mener la transition vers la prochaine génération de transports urbains durables - La digitalisation et la réalité virtuelle seront en vedette dans l'aire d'exposition de ce sommet mondial des transports

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 10 mai 2017) -

Note aux rédacteurs : Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez visiter les liens suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/UITP%20Summit.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/MOVIA%20Maxx%20Metro.jpg

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, sera l'un des principaux exposants au Sommet mondial des transports publics qui aura lieu à Montréal du 15 au 17 mai cette année. Ce sommet, organisé par l'Union internationale des transports publics (UITP), portera principalement sur la transition marquée et rapide qui s'opère actuellement dans le secteur de la mobilité urbaine.

Laurent Troger, président de Bombardier Transport, a déclaré : « Bombardier a une gamme de produits plus vaste que toute autre entreprise du secteur et des centaines de projets en cours dans plus de 200 villes. Cela nous donne les moyens et l'envergure voulus pour mettre au point des solutions de mobilité sur mesure et pour influer sur cette transition vers des systèmes de plus en plus numériques. Nous allons continuer d'ouvrir la voie avec notre gamme de solutions de mobilité conçues pour faire du transport durable une réalité pour tous. »

Dans ce contexte de digitalisation, la présence de Bombardier Transport au sommet de l'UITP s'articulera autour d'une présentation en réalité virtuelle immersive démontrant comment son approche globale et sa gamme de systèmes de transport répondent au défi mondial de l'urbanisation accélérée. Les visiteurs seront transportés par la réalité virtuelle 3D dans une ville où ils pourront découvrir diverses technologies de Bombardier parfaitement intégrées à l'écosystème de transport urbain, chacune dotée de caractéristiques supplémentaires rehaussant la capacité, la sécurité et le service. Ces technologies sont notamment la plateforme de métro BOMBARDIER MOVIA Maxx, le système léger sur rail BOMBARDIER FLEXITY 2, le système BOMBARDIER INNOVIA Monorail 300 et la solution BOMBARDIER OPTIFLO.

Sa capacité supérieure est l'une des principales forces de la plateforme de métro MOVIA Maxx. Alliée au système de commande basé sur les communications éprouvé BOMBARDIER CITYFLO 650, elle offre aux exploitants le choix entre divers mode d'automation, avec ou sans conducteur. Puisque la réussite d'un projet de métro est tributaire de son abordabilité, la plateforme de métro MOVIA Maxx est conçue pour offrir une valeur supérieure en termes capacité de passagers, de consommation d'énergie, de fiabilité et de disponibilité.

Les visiteurs pourront aussi voir le système léger sur rail FLEXITY 2 équipé du système d'aide à la détection d'obstacles (ODAS), une percée majeure pour la sécurité des tramways. Cette technologie de sécurité utilise un système de détection de champ proche d'une grande précision avec technologie de caméra stéréo pour surveiller la zone en avant du véhicule. Le système ODAS détecte automatiquement les objets sur la voie du tramway ou à proximité d'elle et évalue instantanément le risque avant de réagir de manière appropriée.

Une autre vedette de l'exposition sera la solution BOMBARDIER OPTIFLO, une technologie de maintenance et signalisation novatrice qui réduit les coûts de maintenance des actifs ferroviaires en plus d'améliorer leur disponibilité en fournissant une gamme complète de services après-vente : centre d'assistance, soutien technique, et gestion des actifs, de la configuration et de l'obsolescence, entre autres. Lors du sommet de l'UITP, il y aura une démonstration entièrement interactive du centre de maintenance et de diagnostic (MDC) EBI Tool utilisant des données de produits et de systèmes de signalisation au New Jersey recueillies et transmises en direct par un des modules de détection à distance de Bombardier. Visitez-nous au Sommet UITP, stand numéro 2J100 au deuxième étage.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier, MOVIA, FLEXX, INNOVIA, OPTIFLO, CITYFLO, EBI et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.