Bombardier présentera un avion CS300 aux couleurs d'airBaltic au salon de l'aéronautique 2017 de Dubaï

Bombardier Avions commerciaux célébrera l'exceptionnelle première année en service du biréacteur CS300 en présentant le plus récent avion d'airBaltic au salon de l'aéronautique 2017 de Dubaï qui aura lieu du 12 au 16 novembre.

« Nous sommes très fiers d'exposer un avion C Series aux couleurs d'airBaltic au salon de l'aéronautique de Dubaï cette année, et de célébrer avec airBaltic, l'ouverture récente de la liaison Riga-Abu Dhabi avec un appareil CS300, a déclaré Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. Nous sommes ravis de constater que notre avion CS300 dépasse les cibles de performance prévues et procure de nouvelles possibilités à nos exploitants. »

Bombardier prévoit également une croissance des compagnies aériennes moyen-orientales au cours des 20 prochaines années. Au cours du salon de l'aéronautique de Dubaï, Bombardier présentera aux clients et aux médias un rapport actualisé sur ses livraisons prévues de 450 avions en configuration de 60 à 150 places à des exploitants du Moyen-Orient.

« La capacité des compagnies aériennes moyen-orientales continue de croître, et ce, malgré une baisse des recettes attribuable à l'émergence de transporteurs à faibles tarifs dans la région, a déclaré Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique. L'harmonisation des flottes facilitera l'accès au marché du transport aérien de plus en plus concurrentiel au Moyen-Orient, et la réalisation d'une rentabilité accrue, ce qui entraînera une demande équivalente pour des avions efficaces, comme les avions C Series. »

Bombardier Avions commerciaux connaît une implantation stable au Moyen-Orient, avec environ 15 exploitants et plus de 70 avions. Le turbopropulseur Q400 très performant a permis aux exploitants de la région d'améliorer avec succès la connectivité intrarégionale. Aussi, la nouvelle famille d'avions C Series constitue un complément formidable pour les flottes de gros-porteurs et offre des possibilités de croissance uniques.

Bombardier accentuera également sa présence au salon aéronautique en exposant un avion Q400 aux couleurs de Falcon Aviation, un biréacteur intermédiaire Challenger 650 et un biréacteur d'affaires très long-courrier Global 6000.

