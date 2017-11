Bombardier prévoit la livraison de 450 nouveaux avions de 60 à 150 places pour stimuler la connectivité régionale au Moyen-Orient au cours des 20 prochaines années

- Le Moyen-Orient se classe au quatrième rang mondial pour la croissance du PIB - On prévoit que le trafic intérieur du Moyen-Orient deviendra le cinquième en importance dans le monde - Plus de 50 pourcent des routes intrarégionales sont desservies par moins de sept vols par semaine - Une augmentation de la capacité a fait chuter de près de 30 % le rendement des transporteurs du Moyen-Orient au cours des 5 dernières années

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 nov. 2017) - Selon les prévisions de marché de 2017 à 2036 de Bombardier Avions commerciaux pour le segment des avions de 60 à 150 places, quelques 450 avions de cette taille devraient être livrés au Moyen-Orient pour répondre à la croissance de la demande. Ce nombre représente quatre pour cent des livraisons mondiales prévues, qui totalisent 12 550 avions d'une valeur totale de 820 milliards $ US.

Le Moyen-Orient devrait ainsi commander 200 avions régionaux de grande taille (de 60 à 100 places) et 250 petits avions monocouloir (de 100 à 150 places). La flotte d'avions actuelle sera donc multipliée par 3,4.

« Nous sommes en bonne position pour profiter de la tendance vers une gestion rigoureuse de la capacité qui se manifestera dans cette région, explique Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. Avec leurs caractéristiques inégalées en matière de rendement, d'économie et d'efficacité, nos biturbopropulseurs à grande vitesse Q400, nos biréacteurs régionaux CRJ700, 900 et 1000 et nos nouveaux petits avions monocouloir C Series peuvent répondre à tous les besoins dans le segment des avions de 60 à 150 places. Nous sommes le seul avionneur à offrir une telle gamme d'avions et nous sommes impatients de collaborer avec les transporteurs du Moyen-Orient alors qu'ils étendent leurs réseaux intrarégionaux. »

Selon les prévisions publiées, les transporteurs aériens du Moyen-Orient ont réalisé des profits en 2016, mais la tendance est à la baisse. Au cours des deux dernières années, la hausse dans les deux chiffres de la capacité a permis aux transporteurs d'augmenter leur part du marché, mais au détriment du rendement, qui a fléchi en raison de l'arrivée de transporteurs à faible coût dans la région. Les tentatives du gouvernement américain pour limiter les vols à partir de certains pays du Moyen-Orient ont aussi exercé une pression sur le modèle d'affaires de la région, qui est basé sur des avions à large fuselage. Ces facteurs entraîneront une réduction des livraisons d'avions à large fuselage.

Les transporteurs aériens du Moyen-Orient ont maintenant l'occasion de réévaluer et de rééquilibrer leur flotte d'avions afin de faire progresser la connectivité intrarégionale, qui avait été largement négligée au profit des réseaux interrégionaux, et d'aligner la capacité sur la demande. Selon les prévisions, ce rajustement des flottes se traduira par un taux de pénétration plus élevé du marché intrarégional du transport aérien, et améliorera le rendement.

