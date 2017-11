Bombardier prévoit que la flotte d'avions de 60 à 150 places en Amérique latine doublera d'ici 2036, et ce, pour augmenter le nombre de liaisons régionales et internationales

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 nov. 2017) - Selon les prévisions de marché de 2017 à 2036 de Bombardier Avions commerciaux pour l'Amérique latine, on s'attend à une croissance annuelle de 5,1 pour cent de l'ensemble du trafic et à une augmentation du trafic intrarégional légèrement supérieure à la moyenne mondiale (5,6 pour cent par année) au cours des vingt prochaines années.

Le total des livraisons dans le segment des avions de 60 à 150 places en Amérique latine devrait être de 1 050, ce qui correspond à huit pour cent du total mondial de 12 550 avions livrés. En Amérique latine, ce total comprend 500 avions régionaux de grande taille (de 60 à 100 places) et 550 petits avions monocouloir (de 100 à 150 places), soit le double de la flotte actuelle.

« Avec une population dispersée, il est nécessaire d'employer des avions de plus petit tonnage pour établir des réseaux bien interconnectés dans cette région. Notre principal moteur de croissance stratégique sera la connectivité intrarégionale, en particulier pour relier les communautés de moindre envergure, qui ne sont pas desservies actuellement », a déclaré Alex Glock, vice-président, Ventes, Amérique latine et Caraïbes, Bombardier Avions commerciaux. « Nous sommes le seul avionneur en mesure d'offrir une gamme unique de produits remarquables pour l'ensemble du marché des avions de 60 à 150 places, de manière à répondre aux besoins particuliers de l'Amérique latine », a-t-il ajouté.

Selon les prévisions de Bombardier, le marché a perdu quelque 450 routes régionales depuis dix ans. Ainsi, environ seize millions de passagers par année ne disposeraient pas de vols directs. En comparaison avec d'autres régions similaires, l'Amérique latine aurait besoin de quelque 2 600 routes pour des vols réguliers intrarégionaux, au lieu des 1 700 qui existent. C'est une excellence occasion à saisir pour favoriser la connectivité.

