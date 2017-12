Bombardier remporte des contrats de matériel roulant et de maintenance pour la concession des Midlands de l'Ouest au Royaume-Uni

- La flotte de 333 véhicules AVENTRA va augmenter la fréquence et réduire les temps de parcours dans la deuxième région métropolitaine la plus peuplée d'Angleterre - Un contrat supplémentaire confie la maintenance aux équipes de Bombardier afin d'assurer un service plus fiable

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 12 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : Abellio AVENTRA Exterieur

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a signé un contrat avec Corelink Rail Infrastructure et West Midlands Trains pour la fourniture de 333 nouveaux véhicules BOMBARDIER AVENTRA destinés au réseau ferroviaire des Midlands de l'Ouest au Royaume-Uni, ainsi qu'un contrat de maintenance et de services. Corelink Rail Infrastructure est une coentreprise des sociétés Deutsche Asset Management et Infracapital, tandis que West Midlands est une coentreprise avec Abellio UK, East Japan Railway Company (JR East) et Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui).

La valeur globale du contrat de fourniture de matériel roulant et de maintenance s'élève à environ 542 millions de livres sterling (724 millions de dollars US, 614 millions d'euros). Le contrat de maintenance porte sur une durée de sept ans, avec une option d'extension en fonction de toute prolongation de la concession. La signature de ces deux contrats fait suite à l'annonce client du 17 octobre 2017 désignant Bombardier Transport comme le soumissionnaire privilégié.

Chris Grayling, Secrétaire d'État aux Transports a déclaré, « Nous sommes en train de déployer le plus important programme de modernisation ferroviaire depuis un siècle. Les passagers du West Midlands vont trouver des trains plus longs, plus fréquents, des trajets plus courts et un service plus fiable. Cela fait partie d'un investissement colossal qui touche le pays du nord au sud et qui va vraiment faire la différence pour les voyageurs. Cet investissement reflète notre engagement et celui des exploitants, de placer les voyageurs au cœur de toutes nos préoccupations ».

Dominic Booth, directeur général de la société Abellio Royaume-Uni, a déclaré, « Ce contrat fait partie de l'investissement de 1 milliard de livres sterling que nous apportons à la concession West Midlands Trains. Les clients profiteront de trains neufs et de stations modernisées, ainsi que de nombreux autres avantages. Chez Abellio, nous nous engageons à fournir un maximum de soutien aux collectivités où nous exerçons nos activités donc produire ces trains dans les Midlands est un élément clé ».

Richard Hunter, Directeur de Bombardier Transport UK, a déclaré, « Ces trains modernes AVENTRA seront fabriqués dans les Midlands pour les Midlands. Nous comptons transformer l'expérience de voyage des passagers de la concession West Midland Trains qui offrira plus de fiabilité, des déplacements plus rapides et une qualité de voyage exceptionnelle grâce à un aménagement intérieur amélioré. Cet important contrat témoigne à nouveau que Bombardier est le fournisseur de choix en matière de produits et services de transport intégrés et de haute qualité, ainsi que de solutions durables à valeur ajoutée pour ses clients. Il s'agit encore une fois d'une formidable marque de reconnaissance de notre personnel et de la qualité des produits que nous concevons, développons et fabriquons ici au Royaume-Uni ».

Bombardier assurera la production et la maintenance de 333 voitures électriques réparties en 36 rames de 3 voitures roulant à 144 km/h pour les services de métro et 45 rames de 5 voitures roulant à 177 km/h pour les configurations de grande de banlieue et de longue distance. Construite sur le site de Bombardier à Derby, la gamme de produits AVENTRA possède la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de plusieurs segments de marché. De plus, elle complète les flottes déjà commandées pour la ligne Elizabeth de Transport for London (Crossrail), pour le train LOTrain de London Overground et pour les concessions de South Western Railway et de Greater Anglia.

Le 10 août 2017, le ministère des Transports a annoncé le choix d'Abellio, de JR East et de Mitsui pour exploiter la concession à compter du 10 décembre. Les nouvelles rames devraient être livrées entre 2020 et 2022.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS.

Bombardier, MOVIA, CITYFLO et INNOVIA sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.