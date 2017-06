Bombardier révèle qu'Ethiopian Airlines est le client précédemment non divulgué ayant commandé des avions Q400

- Quatrième commande d'Ethiopian Airlines pour des biturbopropulseurs Q400 de Bombardier - Le Q400 fait partie intégrante des projets d'expansion de la connectivité régionale de la ligne aérienne en Afrique.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 20 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'Ethiopian Airlines Enterprise est le client qui a signé une entente d'achat ferme pour cinq autres biturbopropulseurs Q400 et dont l'identité n'avait pas été divulguée jusqu'à maintenant. Selon le prix de catalogue de l'avion Q400, la valeur de ce contrat s'élève à environ 162 millions de dollars américains.

« Notre relation avec Ethiopian Airlines dépasse le simple cadre de transactions de vente et d'achat, a déclaré Colin Bole, vice-président principal, Activités commerciales, Bombardier Avions commerciaux. Ethiopian Airlines est un établissement de service autorisé pour les avions Q400, et la ligne aérienne exploite l'unique simulateur de vol pour le Q400 en Afrique. De plus, nous avons collaboré avec Ethiopian Airlines pour fournir du soutien à d'autres exploitants d'avions Q400, comme RwandAir, Congo Airways et Air Tanzania. »

« Nous commandons de nouveaux biturbopropulseurs Q400 de Bombardier, car ces appareils sont essentiels pour desservir nos destinations intérieures et régionales en croissance, a déclaré pour sa part Tewolde GebreMariam, chef de la direction du groupe, Ethiopian Airlines. Aucun autre avion de ligne turbopropulsé ne peut rivaliser avec sa vitesse de 360 nœuds, son faible coût d'exploitation, ses qualités environnementales et le confort qu'il offre aux passagers, particulièrement en configuration à classe unique et à deux classes. Le Q400 se distingue par son temps de montée, son plafond pratique sur un seul moteur et sa rentabilité supérieure sur le plan de la charge utile dans les températures élevées et les aéroports en haute altitude qui caractérisent notre environnement d'exploitation. Ce sont des attributs essentiels pour assurer l'interchangeabilité avec notre flotte d'avions à réaction. »

« Le marché des lignes aériennes en Afrique affiche une croissance lente, mais soutenue, à mesure que la réglementation de l'industrie s'assouplit et que sont mises en place les infrastructures nécessaires à son expansion, a indiqué Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. Les lignes aériennes africaines travaillent sans relâche pour moderniser leur cadre d'exploitation afin de relever les défis qui pointent à l'horizon, et nous sommes déterminés à les aider en leur fournissant les avions et le soutien technique dont elles ont besoin. »

La commande initiale d'Ethiopian Airlines pour quatre avions Q400 et des options sur quatre appareils supplémentaires avait été annoncée le 20 novembre 2008. Depuis, quatre commandes effectuées directement et par l'intermédiaire de Palma Capital, y compris la commande annoncée le 9 juin, porteront la flotte de Q400 d'Ethiopian Airlines à 24 appareils, soit la plus importante en Afrique.

Bombardier Avions commerciaux dispose déjà d'une solide tête de pont sur le continent africain avec plus de 190 avions turbopropulsés Q Series, utilisés notamment par 35 entreprises exploitant des avions Q Series, et des jets régionaux CRJ Series en service ou commandés par divers clients. Au cours des 20 prochaines années, on prévoit des livraisons de 550 nouveaux avions en Afrique et la gamme d'appareils de Bombardier positionne favorablement l'entreprise dans ce marché en expansion.

Le carnet de commandes fermes pour l'avion Q400 de Bombardier atteint maintenant 585 appareils.

À propos d'Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines a récemment été désignée compagnie aérienne africaine de l'année pour la deuxième année consécutive lors de l'événement Air Finance Africa Conference, à Johannesburg. Cette distinction souligne la croissance rapide de la ligne aérienne, sa rentabilité accrue et sa contribution au développement de l'aviation en Afrique.

Ethiopian Airlines a remporté à six reprises le prix sur la fiabilité et la performance des compagnies aériennes. Ce prix reconnaît les exploitants d'avions à réaction régionaux CRJ Series et des biturbopropulseurs Q Series de Bombardier qui maintiennent les niveaux les plus élevés de ponctualité des vols.

Ethiopian Airlines (Ethiopian) est la ligne aérienne qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique. En service depuis 71 ans, Ethiopian est devenue l'un des chefs de file du transport aérien sur le continent africain grâce à son efficacité et son succès opérationnels inégalés.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

