Bombardier Safety Standdown aborde le concept de la sécurité intentionnelle pour sa 21e édition

- Bombardier témoigne de sa position de chef de file de l'industrie à travers le programme Safety Standdown - Evénement phare de l'univers aéronautique, Safety Standdown fait la promotion d'une culture de la sécurité, de la formation continue et du professionnalisme en aviation - Premier colloque sur la sécurité aérienne ouvert à tous les exploitants d'avions gratuitement - Plus de 10 nouveaux ateliers couvrant un large éventail de sujets liés au thème de la " Sécurité intentionnelle "

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 oct. 2017) - À la tête du plus important colloque de sécurité aérienne dans le monde, Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui que la 21e édition de Safety Standdown USA se tiendra du 31 octobre au 2 novembre 2017, à l'hôtel Hyatt Regency de Wichita (Kansas). Bombardier est impatiente d'accueillir tous les professionnels de l'aviation, peu importe le type d'avion exploité.

Cette année, le colloque aborde le thème de la sécurité intentionnelle. Exploiter un avion en toute sécurité est un choix, qui exige une intention délibérée et une intervention à chaque niveau d'un service d'opérations aériennes. La sécurité intentionnelle consiste à adopter des pratiques et à suivre des procédures délibérément afin d'améliorer de façon continue le degré de sécurité dans les opérations aériennes.

« La sécurité intentionnelle consiste à veiller à ce que tous les professionnels de l'aviation agissent en gardant consciemment la sécurité à l'esprit », a déclaré Andy Nureddin, vice-président du Soutien et de la Formation à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires. « Pendant mes nombreuses années de participation au programme Safety Standdown, l'objectif a été de mettre la conscience de la sécurité au premier plan. Des experts nous procurent de nouveaux outils efficaces pour réduire les risques de sécurité aérienne, améliorer les procédures et processus et livrer des méthodes explicites pour améliorer la conscience situationnelle et le jugement. Nous avons créé une collectivité de professionnels de l'aviation qui s'engagent à apprendre tout au long de leur carrière et à appliquer des normes plus élevées de sécurité et de professionnalisme dans toute l'industrie.

« Que vous soyez assis dans le poste de pilotage ou en train d'effectuer des ajustements sur votre avion, vous ne pouvez jamais être trop préparé. Prendre du recul et prendre le temps de revoir les principes fondamentaux permet de maintenir la sécurité avant tout, » a dit M. Ali Bahrami, administrateur associé pour la sécurité aérienne à la Federal Aviation Administration (FAA).

« Le Bureau de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB) est heureux de voir Bombardier poursuivre son programme Safety Standdown USA, qui en est maintenant à sa 21e année », a déclaré Robert L. Sumwalt, président du NTSB. « La sécurité aérienne requiert vigilance et diligence, et des programmes comme Safety Standdown de Bombardier aident les aviateurs à rester centrés sur la sécurité. »

Les séances de sensibilisation de cette année font appel à cinq nouveaux conférenciers principaux :

Dr Allen J. Parmet, examinateur médical principal de l'aviation pour la Federal Aviation Administration des États-Unis et agent fédéral américain d'examens médicaux en toxicologie médico-légale

Bob Hobbi, facilitateur, fondateur, président et chef de la direction de Service Elements

Greg Wooldridge, commandant des Blue Angels

Scott Shappell, professeur et président du département des Facteurs humains et des Systèmes à l'Université de l'aéronautique Embry-Riddle

Mark Briggs, vice-président de Safety Management Resources Corporation

Certains autres conférenciers reviennent cette année pour prendre la parole en séance plénière, dont : Tony Kern, associé fondateur et chef de la direction de Convergent Performance, LLC; Robert Sumwalt, président du Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB) et Amy D. Grubb, psychologue industrielle et organisationnelle principale du Federal Bureau of Investigation.

En plus de couvrir toute une gamme d'importants aspects de la sécurité, comme le professionnalisme et la gestion des ressources d'équipage, les séances plénières de cette année, animées par des experts clés de l'industrie, se concentreront sur les actes intentionnels qui améliorent la sécurité aérienne au quotidien. Chaque conférencier fournira des outils et des conseils que les participants pourront utiliser et communiquer à leurs collègues. Les plénières auront lieu le matin et des ateliers en plus petits groupes seront offerts l'après-midi.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web www.safetystanddown.com.

À propos du colloque Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l'équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque a rapidement acquis une réputation d'excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l'intérêt croissant au sein de l'industrie, Bombardier ouvrait les colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s'est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne et dans les médias sociaux tout au long de l'année. En 2016, on dénombrait plus de 9 106 professionnels de l'aviation d'entreprise, commerciale et militaire qui avaient participé aux colloques Safety Standdown dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse.

