Bombardier salue l'engagement exceptionnel à l'égard de la sécurité aérienne à la 21e édition de son gala du prix Safety Standdown

- Mark Chaffinch, pilote en chef de Norfolk Southern Corporation reçoit le prix Safety Standdown de Bombardier - Quelque 500 professionnels de l'aviation ont assisté à la 21e édition de Safety Standdown

Bombardier est fière d'annoncer que M. Mark Chaffinch, pilote en chef de Norfolk Southern Corporation, est le gagnant du prix Safety Standdown 2017. Le prix a été remis à la 21e édition du colloque Safety Standdown, qui a eu lieu du 31 octobre au 2 novembre 2017, à Wichita (Kansas).

« Mark Chaffinch apprend avec enthousiasme, s'intéressant tout spécialement aux questions de sécurité », a déclaré Brian Miller, capitaine à Norfolk Southern Corporation. « C'est un modèle en matière de sécurité et de professionnalisme dans notre service, dont il est un excellent ambassadeur. Nous le connaissons bien pour sa recherche inlassable de moyens d'effectuer notre travail d'une manière plus sécuritaire, gagnant ainsi le respect de tous. »

Nommé par ses pairs pour son engagement exceptionnel en matière de sécurité aérienne, Mark Chaffinch œuvre dans le secteur de l'aviation, notamment à titre de pilote, depuis plus de 30 ans, dont 21 ans comme pilote d'entreprise pour Norfolk Southern Corporation. Durant toute sa carrière, il a travaillé dans divers domaines de l'aviation, dont le ravitaillement, le soutien à l'évacuation médicale, les services aux sociétés aériennes, le service à la clientèle et la répartition de vols nolisés internationaux. Avant de devenir pilote en chef de Norfolk Southern Corporation, M. Chaffinch a progressé du poste de capitaine à celui de responsable de la sécurité des opérations aériennes. Il a élaboré et mis en place un système de gestion de la sécurité d'entreprise, qui a aidé la société à obtenir les trois niveaux de certification de la norme internationale d'exploitation de l'aviation d'affaires (IS-BAO). Norfolk Southern Corporation met en valeur la sécurité avant tout. Elle est exercée à travers tous les services, des trains aux avions. Mark a propulsé le service des opérations aériennes vers de nouveaux sommets dans le domaine de la sécurité. Il est également professeur adjoint à l'Université aéronautique Embry-Riddle et donne divers cours dans leur programme de gestion d'aviation d'affaires (CAM).

Le colloque de cette année a été très réussi avec près de 500 professionnels de l'aviation présents aux ateliers et aux séances plénières, ce qui démontre l'intérêt croissant au sein de l'industrie à dynamiser et à inspirer une communauté de professionnels de l'aviation à toujours apprendre, à toujours intégrer de nouvelles connaissances à la pratique quotidienne et à toujours communiquer les nouvelles découvertes en sécurité aérienne avec les autres intervenants dans l'industrie.

« Avec plus de 10 000 professionnels de l'aviation qui ont profité de la formation axée sur les connaissances de Safety Standdown depuis 1996, en direct et par webdiffusion, les participants peuvent s'attendre encore une fois à sortir du colloque avec de nouveaux outils efficaces pour réduire les risques de sécurité aérienne, améliorer les procédures et processus et communiquer des méthodes explicites d'amélioration de la conscience situationnelle personnelle et du jugement », a déclaré Andy Nureddin, vice-président, Réponse à la clientèle et formation, Bombardier Avions d'affaires.

Le colloque Safety Standdown de l'année prochaine aura lieu du 30 octobre au 1er novembre 2018, à Wichita (Kansas).

À propos du colloque Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l'équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque a rapidement acquis une réputation d'excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l'intérêt croissant au sein de l'industrie, Bombardier ouvrait les colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s'est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l'année. Depuis 1996, on dénombrait plus de 10 000 professionnels de l'aviation d'entreprise, commerciale et militaire qui avaient participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

