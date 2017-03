Bombardier Services à la clientèle remporte deux prestigieux prix Stevie(MD) 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - L'équipe des Services à la clientèle de Bombardier Avions commerciaux a reçu à la fois un prix StevieMD du public pour le « Service à la clientèle préféré » et un prix d'argent StevieMD dans la catégorie « Service à la clientèle de l'année - Sociétés aériennes, distribution et transport », au 11e gala annuel des prix Stevie le 24 février 2017 à Las Vegas (Nevada).

L'équipe des Services à la clientèle de Bombardier Avions commerciaux a reçu un prix pour ses réalisations exceptionnelles en 2016, dont un processus d'entrée en service réussi des avions C Series auprès du client de lancement Swiss International Air Lines (SWISS), l'amélioration de son outil de gestion de la relation client et de ses portails Web, ainsi que l'ouverture d'un nouveau centre de réponse à la clientèle (CRC) à la fine pointe de la technologie. En maintenant un canal de communication ouvert avec les clients par les CRC de Mirabel (Québec) et de Toronto (Ontario) et par les portails Web www.iflybombardier.com et www2.iflybombardier.com, l'équipe des Services à la clientèle des Avions commerciaux offre des services de classe mondiale afin d'améliorer sans relâche l'er des initiatives exclusives auprès des clients et fournisseurs pour améliorer sans relâche l'expérience client et améliorer les activités liées aux avions Q Series, CRJ Series et C Series.

« Nous sommes honorés de recevoir un prix d'argent StevieMD des Services à la clientèle de l'année et le prix StevieMD du public. Ces prix viennent saluer notre solide engagement à accorder priorité aux clients en leur offrant le plus haut niveau de soutien durant toute la vie de leur avion », a affirmé Todd Young, vice-président et directeur général des Services à la clientèle et du Programme d'avions Q400 de Bombardier Avions commerciaux. « Nos employés livrent avec enthousiasme un service de calibre mondial et leur dévouement est reflété par ces prix. »

Les prix Stevie pour les ventes et les services à la clientèle couronnent les réalisations des professionnels des centres d'appel, des services à la clientèle, de l'expansion de la clientèle et des ventes dans le monde entier. Le prix StevieMD du public pour les « Services à la clientèle préférés » a été décerné après sélection par plus de 113 000 votes présentés au cours de l'année. Pour en savoir plus sur les prix Stevie pour les ventes et les services à la clientèle dans toutes les catégories, visitez le site www.stevieawards.com/sales.

La société Stevie Awards est responsable de plusieurs des plus importants galas de remise de prix d'affaires dans le monde, dont les prestigieux American Business Awards et International Business Awards.

