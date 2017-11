Bombardier signe avec CemAir une commande de deux nouveaux avions Q400

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 29 nov. 2017) -

Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat ferme de deux biturbopropulseurs Q400 neufs avec CemAir (PTY) Ltd d'Afrique du Sud. Cette entreprise a aussi signé un contrat de location pour un avion Q400 d'occasion qui a été livré ce mois-ci. Cette commande ferme fait suite à la lettre d'intention de CemAir, signée le 21 juin au cours du salon de l'aéronautique de Paris 2017.

Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande s'élève à environ 66 millions de dollars américains.

« Nous sommes très heureux que CemAir ait choisi l'avion Q400 pour agrandir sa flotte, a dit Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. Le Q400 est l'avion tout désigné pour appuyer la croissance de la flotte d'avions Bombardier CRJ Series et Q Series de CemAir. La société pourra profiter de la polyvalence du Q400 pour augmenter sa capacité sur les liaisons clés et saisir des occasions commerciales sur des liaisons intérieures et de futures routes régionales. De plus, grâce au rendement supérieur et à la rentabilité de ses autres appareils, CemAir demeure en bonne position face à ses concurrents dans ce marché en expansion. »

« CemAir a connu une croissance appréciable au cours des dernières années, et nous attribuons ce succès à notre choix réfléchi d'avions les plus indiqués pour nos activités, a dit Miles van der Molen, président et chef de la direction, CemAir. Le Q400 est hautement performant, spécialement dans nos environnements à fortes élévations et chaleur. C'est un biturbopropulseur imbattable qui comprend tellement de caractéristiques d'avion à réaction, qu'il est un atout concurrentiel et opérationnel sur notre marché. Nous croyons que l'avion Q400 est l'instrument de croissance idéal pour nos services aériens planifiés et nolisés et nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Bombardier. Nous comptons offrir nos services de vols nolisés à l'extérieur de l'Afrique du Sud et continuer à profiter de nouvelles occasions partout sur le continent. »

Avec ses avions Q400, CemAir pourra compter sur une flotte de 17 avions Bombardier, soit 5 biturbopropulseurs Q Series et 12 avions CRJ Series. Ces Q400 compléteront une flotte largement composée d'avions Bombardier; le plus récent étant un avion CRJ900 d'occasion, le premier en Afrique du Sud.

Bombardier Avions commerciaux est déjà solidement établi sur le continent africain avec plus de 190 avions turbopropulsés Q Series, qui sont exploités par quelque par 35 transporteurs, et des jets régionaux CRJ Series en service ou en commande pour divers clients. Au cours des 20 prochaines années, on prévoit que les lignes aériennes d'Afrique prendront livraison de 550 nouveaux avions. Avec sa gamme d'appareils, Bombardier se positionne favorablement dans ce marché en expansion.

À propos de CemAir

CemAir est un transporteur aérien certifié par l'IOSA et un membre en règle de l'IATA qui exploite des vols intérieurs et régionaux en Afrique du Sud et en périphérie. Il possède et exploite une flotte de 21 avions régionaux notamment composée de Bombardier CRJ 100 et 200, de Bombardier Dash-8 Q300 et Q100 et de Beechcraft 1900D. CemAir propose des contrats de location à valeur ajoutée, à court, moyen ou long terme d'avions régionaux. Les modalités de ces contrats visant différents clients, tels des transporteurs aériens régionaux, des organisations d'aide et des sociétés exploitantes de ressources, sont souples et comprennent la maintenance complète, un soutien opérationnel et une surveillance de la qualité et de la sécurité.

CemAir a de l'expérience dans l'exploitation et le soutien d'aéronefs dans diverses conditions, et insiste pour appliquer les normes des pays industrialisés dans les environnements du tiers monde. CemAir met tout en œuvre pour atteindre des niveaux de fiabilité élevés en appliquant des normes reconnues internationalement et en constante évolution. Son objectif est de mettre à la disposition du client de l'équipement bien préparé, un équipage compétent et des technologies de pointe et appropriées.

CemAir est un transporteur chevronné en exploitation et en location d'avions en Afrique et au Moyen-Orient, dont en Afghanistan, en Tunisie, en Libye, au Soudan, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Kenya, au Mali, au Gabon, au Ghana, en Namibie, au Botswana, au Mozambique, au Nigéria, au Soudan du Sud, en Zambie, ainsi qu'en Afrique du Sud.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services, et surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

