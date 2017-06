Bombardier signe une lettre d'intention avec CemAir pour deux avions Q400

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 21 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui au salon international de l'aéronautique de Paris qu'elle a signé une lettre d'intention (LOI) avec CemAir (Pty) Ltd. (CemAir) de l'Afrique du Sud pour deux biturbopropulseurs Q400. Au prix courant de l'avion Q400, une commande ferme pourrait valoir jusqu'à 65 millions US.

«Nous sommes fiers du succès que les avions Q Series continuent d'avoir en Afrique. Les exploitants apprécient leurs caractéristiques économiques et leur performance, et nous sommes ravis que CemAir a l'intention d'ajouter de nouveaux appareils Q400 à sa flotte d'avions Bombardier, » a dit Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique. «L'avion Q400, dont les capacités sont inégalées, est l'avion parfait pour la région et nous sommes enchantés que notre appareil moderne et versatile reçoive cette reconnaissance additionnelle.»

«Grâce à leur performance impressionnante sur courte piste et leur flexibilité, les avions à turbopropulsion Q Series nous ont permis de bâtir notre réseau et de transporter des passagers à partir d'un plus grand nombre d'aéroports, » a souligné Miles van der Molen, président, CemAir. «Nous avons hâte de compter ces deux avions Q400 tout nouveaux dans notre flotte. Ceux-ci nous aideront à soutenir notre croissance et à augmenter notre connectivité en Afrique du Sud.»

En tenant compte des avions Q400 faisant partie de cette annonce, la flotte d'avions Bombardier de CemAir augmenterait à 17 appareils - incluant five avions turbopropulsés Q Series et 12 avions régionaux CRJ Series.

Bombardier Avions commerciaux dispose déjà d'une solide tête de pont sur le continent africain avec plus de 190 avions turbopropulsés Q Series, utilisés notamment par 35 entreprises exploitant des avions Q Series, et des jets régionaux CRJ Series en service ou commandés par divers clients. Au cours des 20 prochaines années, on prévoit des livraisons de 550 nouveaux avions en Afrique et la gamme d'appareils de Bombardier positionne favorablement l'entreprise dans ce marché en expansion.

Le carnet de commandes fermes pour l'avion Q400 de Bombardier atteint maintenant 585 appareils.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars.

