Bombardier signe une lettre d'intention avec EgyptAir qui couvrirait jusqu'à 24 avions CS300

- Cette transaction porte sur 12 commandes fermes et sur des droits d'achat visant 12 avions supplémentaires

Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui, au Salon de l'aéronautique de Dubaï, la signature d'une lettre d'intention avec la compagnie EgyptAir Holding Company, basée au Caire, pour l'acquisition d'un maximum de 24 avions CS300. Cette transaction porte sur 12 avions CS300 et des droits d'achat de 12 avions supplémentaires.

Selon le prix affiché de l'avion de ligne CS300, le montant d'une commande ferme s'élève à environ 1,1 milliard $ US. Si EgyptAir exerçait également ses droits d'achat de 12 avions CS300, la valeur du contrat s'élèverait à près de 2,2 milliards $ US.

En présence de Son Excellence Sherif Fathi, ministre égyptien de l'Aviation civile, un point de presse a été tenu aujourd'hui au Salon de l'aéronautique de Dubaï, pendant lequel Safwat Musallam, président et chef de la direction d'EgyptAir, et Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux, ont célébré la signature de la lettre d'intention qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux entreprises.

« Nous sommes heureux du nouveau partenariat conclu avec Bombardier dans le cadre de notre stratégie de modernisation de notre flotte. Ayant fait une évaluation détaillée de notre flotte, nous avons réalisé que l'avion CS300 était parfaitement adapté à nos plans d'affaires et à notre stratégie de croissance », a affirmé Safwat Musallam.

« Nous avons sélectionné l'avion C Series en raison de son excellente autonomie, parfaitement adaptée pour desservir aux niveaux national et régional les villes arabes voisines, le Moyen-Orient et plusieurs destinations européennes; et cela en plus des caractéristiques économiques hors du commun de l'avion CS300 et de sa cabine exceptionnelle. Nous sommes impatients d'élargir notre réseau avec les avions CS300 et nous sommes contents de voir que le partenariat annoncé avec Airbus apportera un soutien additionnel au programme C Series. »

« Nous sommes ravis qu'EgyptAir ait choisi l'avion CS300 pour renouveler sa flotte, a déclaré Fred Cromer. Dans ses prévisions de marché sur 20 ans, Bombardier prévoit pour la région une demande de 450 avions dans le segment des avions de 60 à 150 places, et cette lettre d'intention confirme la nécessité pour les compagnies aériennes du Moyen-Orient de pouvoir bénéficier d'avions de taille adéquate. Nous avons la certitude que nos petits avions monocouloirs C Series sont parfaitement adaptés aux environnements à température élevée de la région et qu'ils présenteront des performances et offriront des avantages économiques importants permettant d'accroître la rentabilité des compagnies aériennes. »

À propos d'EgyptAir

Basée au Caire, EgyptAir est la compagnie aérienne nationale d'Égypte. Établie le 7 mai 1932, elle a été la première ligne aérienne au Moyen-Orient et en Afrique et la septième du monde à se joindre à l'AITA. Son réseau comprend plus de 70 destinations et couvre environ 60 pays afin de répondre aux besoins de la clientèle. EgyptAir est un membre du réseau Star Alliance depuis juillet 2008.

Vous trouverez plus de nouvelles et d'information à l'adresse www.egyptair.com ainsi que sur les pages officielles d'EgyptAir dans les médias sociaux.

À propos des avions C Series

Les avions C Series sont les seuls avions optimisés pour le segment de marché des aéronefs de 100 à 150 places, grâce à leur proposition économique et à leur performance exceptionnelles, créant ainsi de nouvelles possibilités pour l'exploitation des avions monocouloirs. Les avions C Series sont fabriqués par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

Composée de l'avion CS100 et de l'avion CS300 de plus grande capacité, la famille d'avions C Series constitue une fusion de la performance et de la technologie. Le résultat? Des avions qui offrent des performances et des caractéristiques économiques inégalées dans le segment de marché des avions de 100 à 150 places et des coûts par passager de 18 pour cent inférieurs, ce qui en fait les candidats idéaux pour compléter des flottes d'avions monocouloirs de plus grande capacité. Les compagnies aériennes peuvent maintenant exploiter des liaisons auparavant non rentables ni même possibles. L'augmentation de la distance franchissable de plus de 20 pour cent sur des aéroports en haute altitude et au climat chaud, comme Denver, Mexico ou Lhassa, est maintenant confirmée.

Bombardier a établi une nouvelle norme en matière de conception et de polyvalence de la cabine, afin de garantir une expérience passager incomparable. Dotés de sièges, de porte-bagages supérieurs et de hublots plus grands, les avions monocouloirs C Series procurent une sensation d'espace digne des avions à large fuselage, offrant aux passagers un confort inégalé.

Les avions CS100 et CS300 ont en commun plus de 99 pour cent de leurs pièces et possèdent une qualification de type commune. Le moteur révolutionnaire PurePowerMD PW1500G de Pratt & Whitney, combiné à l'aérodynamique évoluée de l'avion, permet une réduction de la consommation de carburant, du bruit et des émissions, faisant des avions C Series les avions les plus conviviaux pour les collectivités.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

