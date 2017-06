Bombardier signe une lettre d'intention avec SpiceJet qui pourrait aller jusqu'à 50 avions Q400

- Exploitant de longue date d'appareils Bombardier - la compagnie aérienne agrandira sa flotte d'avions turbopropulsés Q Series afin d'appuyer sa stratégie d'expansion régionale - SpiceJet deviendra le client le plus récent de l'avion Q400 à 86 passagers à capacité assise supplémentaire

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 20 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui au Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec SpiceJet de Gurgaon en Inde qui pourrait aller jusqu'à 50 avions biturbopropulsés Q400. La lettre d'intention comprend 25 avions Q400 turbopropulsés et des droits d'achat pour 25 appareils additionnels. Au prix courant de l'avion Q400 à turbopropulsion, une commande pourrait atteindre jusqu'à 1,7 milliard de dollars américains.

« Nous sommes fiers de signer cette entente car elle constitue une preuve supplémentaire de la supériorité du Q400 dans le marché des avions à biturbopropulsés. Lorsque finalisée, la commande additionnelle augmentera la flotte d'avions Q400 dans le marché en croissance rapide de la région de l'Asie-Pacifique et constituera le lancement du modèle de l'avion Q400 de 86 passagers à haute densité en Inde, » a affirmé Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. « Ce sont aussi des preuves convaincantes que la demande pour les avions biturbopropulsés est forte dans les marchés court- et moyen-courriers qui ne peuvent pas soutenir de façon économique les avions à réaction, plus coûteux à exploiter. »

« Je suis heureux d'annoncer que nous ferons l'acquisition de 50 avions Q400. SpiceJet exploite la plus grande flotte d'avions régionaux en Inde et est le seul exploitant structuré à cet effet. Cette acquisition nous aidera à accroître encore plus la connectivité avec les villes plus petites et nous aidera à réaliser la vision du Premier ministre de l'Inde, » Shri Narenda Modi qui vise à assurer que chaque citoyen indien puisse voyager en avion. « Nos passagers pourront voler vers plus de villes et aideront à élargir le marché de l'aviation en plein essor en Inde, » a dit Ajay Singh, président et directeur général, SpiceJet.

« Je félicite SpiceJet pour cette nouvelle annonce. Cette dernière commande par SpiceJet, qui a été un partisan enthousiaste et un participant dans le plan de connectivité régional de l'Inde, aidera à faire avancer davantage la vision du gouvernement qui est de fournir une connectivité aérienne à tous. Elle témoigne aussi de la demande importante pour le transport en avion à partir des villes plus petites en Inde, » a dit RN Choubey, Secrétaire, Ministre de l'aviation civile, Gouvernement de l'Inde.

« Le Q400 est le plus grand avion à turbopropulsion disponible sur le marché et sa configuration à 86 sièges contribuera au développement des opérations domestiques de SpiceJet à partir de villes de deuxième et troisième rang partout en Inde, » a souligné François Cognard, vice-président, Vente, Asie du sud et Australasie. « Notre partenariat continu ouvre la voie à un avenir meilleur et des années d'exploitation profitables et efficaces. »

SpiceJet a pris livraison de 15 avions Q400 depuis 2010. La compagnie aérienne exploite présentement 20 appareils Q400 dans une configuration à 78 sièges sur des destinations domestiques et internationales. Lorsque conclu, cette expansion de la flotte donnera à SpiceJet la capacité d'accroître sa profitabilité et d'avoir un effet de levier sur les prévisions de demande robuste dans le marché de l'aviation régionale en plus grande croissance dans le monde.

Les avions Q Series à turbopropulsion et avions régionaux CRJ Series ont fait des avancées significatives dans la région de l'Asie-Pacifique où approximativement 190 avions - incluant plus de 165 avions turbopropulsés Q Series - sont en service ou commandés par plus de 25 clients et exploitants.

Le réseau de soutien à la clientèle de Bombardier pour les avions commerciaux dans la région de l'Asie-Pacifique inclut des bureaux de soutien régionaux à Delhi, Narita (Tokyo), Sydney, Beijing et Shanghai ainsi que des dépôts de pièces à Sydney, Beijing et Singapour. L'équipe des ventes et marketing de Bombardier Avions commerciaux travaille du bureau régional situé à Singapour et est bien positionnée pour offrir des solutions de pointe à ses clients existants et potentiels.

Bombardier a reçu des commandes fermes pour un total de 585 avions Q400.

À propos de SpiceJet

SpiceJet est la compagnie aérienne favorite de l'Inde et qui a rendu le transport aérien plus abordable pour un plus grand nombre d'Indiens. SpiceJet opère en moyenne 364 vols quotidiens vers 46 destinations, y compris 39 domestiques et 7 internationales. La ligne aérienne relie son réseau grâce à une flotte de 35 avions Boeing 737NG et 20 avions Q400 Bombardier. La majorité de sa flotte offre l'option SpiceMax en tarif supplémentaire. SpiceMax offre les sièges de classe économique les plus spacieux de l'Inde.

SpiceJet a reçu l'ordre de mérite du président de CAPA pour le redressement le plus rapide de l'année 2016 (février 2017), ainsi que le prix Asia's Greatest Brands - 2016, le prix Global Asian of the Year décerné à M. Singh et le prix Asia's Greatest CFO 2016 lors de la remise de prix AsiaOne à Singapour (janvier 2017). Ces distinctions s'ajoutent aux récompenses internationales reçues au cours de l'année 2016. Quelques-unes des reconnaissances majeures décernées en 2016 incluent le prix World Travel Leaders reçu par M. Ajay Singh au WTM de Londres (novembre 2016), le prix Best Check-in Initiative octroyé par Future Travel Experience à Las Vegas (septembre 2016), le prix Smart Check-In Initiative reçu lors de l'événement CIO 100 India Symposium & Awards à Pune (septembre 2016), le prix du meilleur engagement des employés parmi 104 compagnies participantes à la quatrième édition des prix DMA - Thomas Assessments National Award for Excellence in Talent Management à New Dehli (août 2016), les prix de la meilleure marque de transport et de la meilleure compagnie aérienne en Inde pour 2016 par Brand Trust Report (avril 2016) et les quatre prix Best Domestic Airlines octroyés par DDP TravTalk visant quatre régions distinctes de l'Inde.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

