Bombardier souligne une étape majeure avec la livraison du 3 000e avion Learjet sorti de l'usine

- L'événement marque également la livraison du 100e avion Learjet 75 - L'avion Learjet 75 procure les meilleures performances de sa catégorie grâce à une technologie novatrice, un vol en douceur et la cabine la plus silencieuse et la plus intime - L'avion Learjet 75 offre la seule cabine à plancher plat et la seule configuration à huit fauteuils club doubles dans la catégorie des biréacteurs légers - Les avions Learjet sont les premiers appareils dans le monde conçus spécialement comme avions d'affaires, propulsés par plus de 50 ans de fière tradition manufacturière au Kansas

WICHITA, KANSAS--(Marketwired - 2 juin 2017) - Aujourd'hui, Bombardier Avions d'affaires et Leggett & Platt, Incorporated, de Carthage (Missouri), ont célébré une étape historique de l'aviation d'affaires - la livraison du 3 000e biréacteur d'affaires Learjet sorti de l'usine. L'avion est également le 100e biréacteur Learjet 75 à être livré et le second à se joindre à la flotte de Leggett & Platt. Les avions Learjet sont réputés mondialement pour leurs lignes épurées attrayantes sur piste et ont la faveur des pilotes pour leur maniabilité et leurs performances de haut calibre. Les avions Learjet sont certifiés pour répondre aux normes de navigabilité du chapitre 25, les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie, applicables aux avions de transport de marchandises et aux avions de ligne commerciaux.

Tonya Sudduth, directrice générale des programmes Learjet et du site de Wichita de Bombardier Avions d'affaires, a remis ce biréacteur historique à Jeffrey Presslor, directeur des opérations aériennes, à C.R. Mullere, directeur de la maintenance, et à Rick Schneider, pilote, de Leggett & Platt, à un événement auquel assistaient de distingués invités, des employés et des représentants des médias au complexe Learjet de Bombardier à Wichita (Kansas) où l'avion a été assemblé. Sam Brownback, gouverneur du Kansas, et Ron Estes, représentant au Congrès des États-Unis, ainsi que divers représentants de la ville de Wichita et du comté de Sedgwick se sont également joints à l'événement.

« Le 3 000e avion Learjet marque un moment très spécial dans la tradition emblématique de Learjet et témoigne du succès de ce produit », a affirmé Mme Sudduth. « Nous sommes ravis que nos amis de Leggett & Platt célèbrent ce moment important avec nous », a-t-elle ajouté.

« Nous félicitons Bombardier de la construction d'un 3 000e avion Learjet », a déclaré Sam Brownback. « Le franchissement de cette étape impressionnante a exigé l'apport de plusieurs générations de travailleurs de Learjet et témoigne de la résilience d'un complexe qui non seulement construit des avions Learjet, mais assure également des essais en vol pour de nouveaux avions, ainsi que des services après-vente pour les avions après leur livraison. Bombardier a beaucoup de valeur à nos yeux et nous apprécions son engagement à long terme à l'endroit du Kansas. »

« C'est un grand jour dans l'histoire du Learjet de Bombardier », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Avions d'affaires. « Nous sommes enchantés que Leggett & Platt ait choisi d'accueillir cet avion historique dans sa flotte pour soutenir les besoins de ses activités diversifiées. Le biréacteur d'affaires Learjet 75 est apprécié dans le monde entier pour sa technologie novatrice, son vol en douceur, son expérience cabine supérieure et ses performances légendaires. Il demeure la référence de l'aviation privée. »

« Leggett & Platt a été une pionnière dans la technologie du sommeil, lançant son premier sommier il y a plus de 125 ans. Aujourd'hui, fabricants diversifiés de toute une gamme de produits, nous sommes fiers d'être présents auprès d'un large éventail de clients dans le monde entier. L'avion Learjet 75 constitue un outil de productivité indispensable qui nous aidera à suivre la complexité et la cadence de nos activités », a indiqué Jeffrey Presslor, directeur des opérations aériennes de Leggett & Platt. « Nous prenons part avec enthousiasme à ce moment important dans l'histoire de Learjet et nous félicitons Bombardier d'avoir franchi cette étape marquante. »

Fondée en 1883, Leggett & Platt est une société manufacturière diversifiée (et membre du S&P 500) qui conçoit, dessine et produit une large variété de composants et produits techniquement évolués qu'on peut retrouver dans la plupart des maisons, des automobiles et des bureaux. Cette entreprise compte 17 divisions, 21 000 employés-partenaires et 130 établissements situés dans 19 pays. Leggett & Platt est le plus grand producteur américain de composants de lit, de systèmes de support de siège automobile et de support lombaire, de composants d'ameublement résidentiel et de bureau, de lits ajustables, de sous-matelas, de fil d'acier tréfilé à haute teneur en carbone et de machinerie de l'industrie de la literie.

Les avions Learjet sont assemblés à l'usine polyvalente de Bombardier Avions d'affaires de Wichita (Kansas). La tradition visionnaire de Learjet remonte à plus d'une cinquantaine d'années avec le lancement du tout premier avion d'affaires, le biréacteur Learjet 23. Bombardier a fait l'acquisition de Learjet en 1990, lançant l'avion Learjet 45 en 1997, le tout premier avion entièrement redessiné depuis le biréacteur d'affaires Learjet 23. Aujourd'hui, les avions d'affaires Learjet 70 et Learjet 75, dérivés des avions Learjet 40 XR et Learjet 45 XR, demeurent la référence dans la catégorie des avions légers.

Le site de Wichita accueille également un des neufs centres de service de Bombardier du monde entier, équipé pour effectuer la maintenance programmée et non programmée, les modifications intérieures et les installations avioniques, ainsi que le soutien des avions immobilisés au sol pour l'ensemble des avions d'affaires de Bombardier, soit les gammes Learjet, Challenger et Global. Le complexe compte également le centre des essais en vol de Bombardier, centre de calibre mondial affecté au programme des avions Global 7000 et Global 8000, ayant récemment accueilli le troisième véhicule d'essais en vol Global 7000.

Avion Learjet 75 : Faisant partie de la gamme bien établie des avions Learjet, l'avion Learjet 75 continue de fixer la norme en intégrant des caractéristiques d'avion à réaction à large fuselage à une plateforme d'avion léger. Seul avion d'affaires de sa catégorie à présenter une configuration à huit fauteuils club doubles, un plancher plat dans toute la cabine et une porte escamotable pour réduire les niveaux de bruit, l'avion Learjet 75, emblématique de sa catégorie, offre un vol en douceur, ainsi que le confort et l'intimité ultimes.

Son intérieur moderne a été conçu pour le style et le confort : il est doté d'un nouveau système de gestion cabine à écrans tactiles individuels et des commandes audio et vidéo complètes, un éclairage DEL dans tout l'avion et une soute à bagages au volume généreux.

Conçu avec le confort du pilote à l'esprit, le poste de pilotage Bombardier Vision présente un système de vision synthétique, une ergonomie améliorée et des commandes à écran tactile évoluées pour rendre la mission plus productive. Les moteurs puissants de l'avion Learjet 75 et ses ailettes supercritiques redessinées lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de Mach 0,81* et un plafond pratique de 51 000 pi (15 545 m)*. L'avion Learjet 75 peut également relier une distance supérieure à 2 000 milles marins (3 704 km)* et peut transporter quatre passagers et deux membres d'équipage sans escale de Londres à Moscou.*

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

* Dans certaines conditions d'exploitation.

Bombardier, Bombardier Vision, Challenger, Learjet, Learjet 23, Learjet 40 XR, Learjet 45 XR, Learjet 70, Learjet 75, Global, Global 7000 et Global 8000 sont des marques commerciales de Bombardier Inc. ou de ses filiales.