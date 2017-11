Bombardier tiendra une Journée des investisseurs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 nov. 2017) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) tiendra sa « Journée des investisseurs et des analystes » annuelle le jeudi 14 décembre 2017 en après-midi à New York.

Cet événement sera présidé par Alain Bellemare, président et chef de la direction et John Di Bert, vice-président principal et chef de la direction financière. Les présidents des secteurs d'activité y feront aussi des présentations.

Alors que Bombardier s'apprête à attaquer la seconde partie de son plan de redressement sur cinq ans, cet événement sera l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés à ce jour et de discuter des perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.

Veuillez prendre note que la participation à la « Journée des investisseurs et des analystes » n'est possible que sur invitation. Cet événement est réservé aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels. Une webdiffusion en direct de la rencontre sera disponible sur le site Web de Bombardier.

De plus amples renseignements au sujet de cet événement seront bientôt affichés sur notre site Web à l'adresse ri.bombardier.com.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.