Bombardier Transport rejoint l'Institut de Recherche Technologique Railenium

Bombardier Transport a officialisé son adhésion à l'Institut de Recherche Technologique Railenium (IRT) qui réunit les principales entreprises du ferroviaire et des acteurs académiques. Railenium favorise par l'innovation collaborative, la compétitivité des entreprises de ses membres qui, dans ce cadre, développent, testent et valident des technologies et des solutions innovantes en réponse aux enjeux de la filière.

« A travers son adhésion à Railenium, Bombardier Transport souhaite amplifier cette dynamique et ainsi contribuer au développement et à la consolidation de la filière ferroviaire en portant des projets de R&D structurants, a déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport France. Notre objectif est de soutenir des projets d'innovation permettant d'apporter davantage de performance et de compétitivité à nos matériels roulants, au bénéfice de nos clients et des voyageurs. »

« Avec l'adhésion de Bombardier, indique Eric Tregoat, Directeur Général de l'IRT, Railenium compte à présent tous les leaders de l'industrie ferroviaire et conforte en conséquence son rôle d'Institut de recherche technologique de toute la filière ferroviaire. »

Bombardier Transport et Railenium collaborent d'ores et déjà sur des projets de R&D co-développés et cofinancés, comme DYNABOG sur la maintenance des bogies, EVAST sur l'optimisation du shuntage et EFAR sur des méthodes de d'essais de freinage. Ces programmes de recherche appliquée portent sur la modélisation et la simulation numériques.

À propos de Bombardier Transport en France

Premier site industriel ferroviaire français, le site de Bombardier à Crespin (Nord) emploie 2000 salariés dont 500 ingénieurs et cadres. L'entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels parmi lesquels trois contrats emblématiques sont en cours de production :

L'OMNEO en versions Premium et Regio 2N, un train extra capacitaire à deux niveaux pour les Régions qui en ont commandé 341 exemplaires dans le cadre d'un contrat signé en 2010; Le Francilien, co-financé par SNCF, et le STIF, un train suburbain ultra-moderne pour l'Ile-de-France entré en service en décembre 2009. 277 trains circulent sur les lignes P, L, J, K et H, cette dernière étant la plus ponctuelle du réseau SNCF Transilien en Ile-de-France; Le RER NG, un contrat signé en 2017 dans le cadre d'un consortium pour l'Ile de France, qui circulera sur les RER E et D.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

À propos de l'IRT Railenium

Institut de Recherche Technologique (IRT) de la filière ferroviaire, Railenium a pour mission de développer, par l'innovation collaborative, la compétitivité des entreprises comme moteur de croissance et d'emplois. Railenium met en œuvre des partenariats d'innovation entre les industriels (gestionnaires d'infrastructures, opérateurs, constructeurs et sociétés d'ingénierie) et le milieu académique pour assurer une réponse de haut niveau aux enjeux de la filière ferroviaire. Basé dans les Hauts-de-France, soutenu par l'État et la filière ferroviaire, et agissant en synergie avec le pôle de compétitivité i-Trans sur les transports terrestres, l'IRT est adossé à un réseau d'excellence de centres et laboratoires de recherche.